В "Борисполе" задержали иностранца с 200 кг подделок Louis Vuitton и Prada

Азербайджанец пытался провезти 9 чемоданов вещей из Стамбула, не уплатив налоги.

В аэропорту "Борисполь" таможня задержала партию турецких подделок продукции брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и других. Вес товара — 205 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

"Невероятное количество одежды киевские таможенники обнаружили при сканировании багажа пассажиров со стамбульского рейса, обратив внимание, что все 9 чемоданов принадлежат одному гражданину", — сказано в сообщении.

Азербайджанец прилетел из Стамбула в Киев, после чего должен был улететь в Одессу. Он хотел провезти чемоданы без уплаты налогов, использовав использовал "зеленый коридор", гарантировав, что у него нет товаров для декларирования.

"По возвращении из-за границы для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему "зеленый коридор". Этим выбором человек гарантировал отсутствие у него товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000 евро. Именно на эту сумму украинскому законодательству разрешено ввозить товары (кроме подакцизных) без письменного декларирования и уплаты предусмотренных законодательством таможенных платежей", — сообщили таможенники.

Таможенники изъяли 351 единицу одежды и сумки с логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada, Calvin Klein до вынесения судом решения по делу.

Напомним, в декабре на международном автомобильном пункте пропуска "Шегини" во Львовской области задержали авто с брендовыми вещами на 1,5 млн гривен.