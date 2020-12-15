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"Богини шоппинга лишились обнов": на границе задержали авто с брендовой одеждой на 1,5 млн

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конфискация, люкс, бренды, гпсу
Фото: ГПСУ

В багажнике авто было более 70 наименований вещей от дорогих мировых брендов

На международном автомобильном пункте пропуска "Шегини" во Львовской области задержали авто с брендовыми вещами, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За рулем автомобиля Mercedes, прибывшего из Франции, находился гражданин Украины.

Во время осмотра транспортного средства пограничники вместе с таможенниками обнаружили одежду, обувь, сумки, аксессуары и другие вещи производства известных мировых брендов DIOR LouisVuitton, Prada, Hermes, Chanel, Dolce & Gabbana, MaxMara, Bаlenciaga. Всего в машине было свыше 70 наименований товара.

Бренды, контрабанда, конфискат, люкс
Бренды, контрабанда, конфискат, люкс
Бренды, контрабанда, конфискат, люкс
Бренды, контрабанда, конфискат, люкс
Бренды, контрабанда, конфискат, люкс
Бренды, контрабанда, конфискат, люкс

По информации пограничников, перевозимый груз изъят, а его оценочная стоимость может оставлять почти полтора миллиона гривен.

В свою очередь пограничники Белгород-Днстровского отряда запретили три года въезд в Украину молдованину, который на пункте пропуска "Старокозачье" пытался дать им взятку в 15 евро.

А в ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники ГПСУ задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане. По словам пограничников, они неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию.