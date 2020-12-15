"Богини шоппинга лишились обнов": на границе задержали авто с брендовой одеждой на 1,5 млн

В багажнике авто было более 70 наименований вещей от дорогих мировых брендов

На международном автомобильном пункте пропуска "Шегини" во Львовской области задержали авто с брендовыми вещами, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За рулем автомобиля Mercedes, прибывшего из Франции, находился гражданин Украины.

Во время осмотра транспортного средства пограничники вместе с таможенниками обнаружили одежду, обувь, сумки, аксессуары и другие вещи производства известных мировых брендов DIOR LouisVuitton, Prada, Hermes, Chanel, Dolce & Gabbana, MaxMara, Bаlenciaga. Всего в машине было свыше 70 наименований товара.

По информации пограничников, перевозимый груз изъят, а его оценочная стоимость может оставлять почти полтора миллиона гривен.

[ + – ]

В свою очередь пограничники Белгород-Днстровского отряда запретили три года въезд в Украину молдованину, который на пункте пропуска "Старокозачье" пытался дать им взятку в 15 евро.

А в ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники ГПСУ задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане. По словам пограничников, они неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию.