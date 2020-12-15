Всего 15 евро. Пограничники не пускали в Украину иностранца, предложившего скромную взятку

Неудачливым взяткодателем оказался гражданин Молдовы

Пограничники Белгород-Днстровского отряда запретили три года въезд в Украину молдованину, который на пункте пропуска "Старокозачье" пытался дать им взятку в 15 евро. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Думская.

По словам бойцов погранотряда, мужчина пытался дать деньги, чтобы попасть в Украину.

"Пограничник, которого пытался подкупить иностранец, сообщил об инциденте в полицию. Действия нарушителя квалифицировали как правонарушение, предусмотренное ст.369 УК Украины (предложение, передача неправомерной выгоды должностному лицу)", – сказано в сообщении.

Напомним, на границе Украины и России в Харьковской области контрабандисты, которые везли икру, попали в противоконтрабандный ров. Автомобиль не смог выбраться, злоумышленники решили его сжечь. "Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Людей в "УАЗе" или рядом с ним не было. Признаки горения микроавтобуса указывали на возможность того, что его подожгли умышленно, возможно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности".