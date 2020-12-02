Возили табак в Румынию: пограничники задержали контрабандистов на мотодельтаплане (видео)

Летательный аппарат изъяли и доставили в Мукачевский пограничный отряд.

В ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники ГПСУ задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Отмечается, что дельтаплан контрабандистов задержали сразу после приземления около населенного пункта Ильница Иршавского района Закарпатской области.

Были задержаны также два пилота. Кроме того, при осмотре правоохранителями мотодельтаплана были обнаружены и изъяты приборы навигации с проложенными маршрутами, радиостанции, флеш-носители, планшет и устройства, используемые при посадке летательного аппарата.

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По данным ГПСУ, задержанные неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию.

О случившемся уведомили СБУ, а летательный аппарат изъяли и доставили в Мукачевский пограничный отряд.

Отметим, ранее разоблачили пограничника и священника на контрабанде сигарет с использованием летательного аппарата. А в Сумской области около села Порозок на границе с Россией пограничники задержали грузовик с красной икрой.