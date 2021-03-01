16 кг золота і 140 тис дол: СБУ піймала українських дипломатів на контрабанді (фото, відео)

Колишні та нинішні працівники МЗС України для провезення товарів нібито використовували свої службові документи.

У працівників українського посольства, яких затримали з великою партією контрабанди, виявили 16 кг золота, 140 тисяч доларів і блоки сигарет. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними СБУ, колишні та нинішні чиновники МЗС України для контрабанди підакцизних товарів нібито використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства.

"Оперативники спецслужби задокументували, що учасники угоди переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Все це — за рахунок використання дипломатичних привілеїв та імунітетів", — уточнили в СБУ.

У вантажівці з дипломатичними номерними знаками виявилися:

140 тис доларів США;

67,2 тис євро;

11,6 тис польських злотих;

16 кг виробів із золота на суму 15 млн грн;

8826 блоків сигарет на 1,5 млн грн (за цінами чорного ринку).

"Припинення протиправної діяльності здійснювалося спільно з територіальним управлінням ДБР у Львові, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону", — повідомляють в СБУ.

Як уточнює ДБР, водій посольства України в Польщі та один з секретарів представництва МЗС нібито перевозили товари підакцизної групи на службовому вантажно-пасажирському мікроавтобусі.

До зазначеної діяльності нібито притягнули працівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Закарпатській області та колишнього працівника посольства, а також сина останнього — нині чинного аташе з консульських питань посольства України в Польщі.

Зазначимо, раніше українець намагався в баку автомобіля Volkswagen провезти до Криму 20 кг наркотиків, його затримали на КПВВ "Каланчак". Крім того, працівники Галицької митниці, спільно з співробітниками СБУ виявили виявили близько 4,5 тис цінних рідкісних предметів: старовинні банкноти і монети, медалі, годинники, біжутерію.