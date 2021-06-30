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Під Києвом СБУ припинила продаж унікальних цінностей часів Київської Русі (фото)

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СБУ, цінності, обшук
Фото: СБУ | Співробітник СБУ оглядає вилучені цінності під час обшуку

Контрабандисти намагалися вивезти з України стародавню зброю, прикраси і монети, вважає слідство. Походження об'єктів вже підтвердила експертиза.

Служба безпеки України викрила в Київській області групу, яка намагалася продати унікальні історичні цінності в країни Європейського союзу. Про це пресслужба повідомила 30 червня на офіційному сайті.

Під час обшуку правоохоронці зафіксували у жителів Київської області підготовлені до відправки 30 посилок з обʼєктами, які датуються I тисячоліттям до нашої ери і періодом Київської Русі. Зокрема, цінні вироби, срібні монети, прикраси, холодну зброю та інші предмети побуту. Експертиза підтвердила, що всі предмети мають історичну цінність.

Співробітник СБУ з давньою вазою
Співробітник СБУ з давньою вазою
Історичні цінності, вилучені СБУ
Історичні цінності, вилучені СБУ
Стародавні прикраси, вилучені СБУ
Стародавні прикраси, вилучені СБУ
Прикраси, знайдені СБУ під час обшуку
Прикраси, знайдені СБУ під час обшуку
Співробітник СБУ з давньою вазою
Історичні цінності, вилучені СБУ
Стародавні прикраси, вилучені СБУ
Прикраси, знайдені СБУ під час обшуку

Як припускає слідство, злочинна група купувала в українських колекціонерів цінні предмети, щоб продавати їх за кордон. Їм вдавалося знайти клієнтів через інтернет і збиралися відправити їм посилки поштою. Одному з організаторів вже повідомили про підозру в контрабанді, встановлюється причетність інших членів групи.

Раніше митники виявили в поштовій посилці 61 кольоровий діамант, не задекларовані під час відправлення. Згідно з документами, всередині знаходилися предмети з нульовою митною вартістю, проте два найдорожчі жовті камені оцінили в 5,3 тисячі доларів, ще три безбарвні коштують майже 2,9 тисячі.

У Миколаєві на судні з цементом зафіксували рекордну партію контрабанди з Туреччини. Контрабандисти заховали серед мішків приблизно 13 тонн одягу, парфумерії, автодеталей та інших товарів.

До цього СБУ піймала українських дипломатів на контрабанді 16 кілограмів золота і 140 тисяч євро. Колишні та чинні співробітники МЗС України використовували офіційні документи і сподівалися, що імунітет захистить їх від відповідальності.