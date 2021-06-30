Під Києвом СБУ припинила продаж унікальних цінностей часів Київської Русі (фото)

Контрабандисти намагалися вивезти з України стародавню зброю, прикраси і монети, вважає слідство. Походження об'єктів вже підтвердила експертиза.

Служба безпеки України викрила в Київській області групу, яка намагалася продати унікальні історичні цінності в країни Європейського союзу. Про це пресслужба повідомила 30 червня на офіційному сайті.

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Під час обшуку правоохоронці зафіксували у жителів Київської області підготовлені до відправки 30 посилок з обʼєктами, які датуються I тисячоліттям до нашої ери і періодом Київської Русі. Зокрема, цінні вироби, срібні монети, прикраси, холодну зброю та інші предмети побуту. Експертиза підтвердила, що всі предмети мають історичну цінність.

[ + – ] Співробітник СБУ з давньою вазою [ + – ] Історичні цінності, вилучені СБУ [ + – ] Стародавні прикраси, вилучені СБУ [ + – ] Прикраси, знайдені СБУ під час обшуку

Як припускає слідство, злочинна група купувала в українських колекціонерів цінні предмети, щоб продавати їх за кордон. Їм вдавалося знайти клієнтів через інтернет і збиралися відправити їм посилки поштою. Одному з організаторів вже повідомили про підозру в контрабанді, встановлюється причетність інших членів групи.

Раніше митники виявили в поштовій посилці 61 кольоровий діамант, не задекларовані під час відправлення. Згідно з документами, всередині знаходилися предмети з нульовою митною вартістю, проте два найдорожчі жовті камені оцінили в 5,3 тисячі доларів, ще три безбарвні коштують майже 2,9 тисячі.

У Миколаєві на судні з цементом зафіксували рекордну партію контрабанди з Туреччини. Контрабандисти заховали серед мішків приблизно 13 тонн одягу, парфумерії, автодеталей та інших товарів.

До цього СБУ піймала українських дипломатів на контрабанді 16 кілограмів золота і 140 тисяч євро. Колишні та чинні співробітники МЗС України використовували офіційні документи і сподівалися, що імунітет захистить їх від відповідальності.