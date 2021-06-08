Митники виявили в поштовому відправленні 61 кольоровий діамант (фото)

Маса найбільшого каменю — 1,07 карат. Усі діаманти вилучені за порушення митних правил.

На митниці в Києві виявили 61 незадекларований діамант. Їх намагалися переслати в міжнародних поштових відправленнях. При цьому в супровідній декларації було вказано, що пересилаються розподільники документів з нульовою митною вартістю.

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"61 діамант, з яких найбільші і найдорожчі — два жовтих (вартістю $ 5,3 тис.) І три безбарвних ($ 2,9 тис.) і ще два діаманти незвичайного небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком", — сказано в повідомленні митниці у Facebook.

Три поштові відправлення від одного і того ж відправника з американського Балтимора прямували за адресою киянина і жителів Дніпра.

"При огляді цих відправлень митники виявили камені в пакетиках з рукописними позначками, характерними для дорогоцінних каменів (про масу, колір, чистоту тощо)", — йдеться в повідомленні.

Митна експертиза встановила, що виявлені дорогоцінні камені першого порядку: діаманти.

Маса найбільшого каменю — 1,07 карат, його розміри — 6,5х6, 5х4,1 мм.

Діаманти вилучено. Їхня загальна орієнтовна вартість — $ 11 600.

Складено протоколи про порушення правил ст. 472 Митного кодексу.

Згідно з правилами, заборонено пересилати дорогоцінні камені в посилках. Крім того, товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, повинні бути вказані в декларації.

Нагадаємо, що в березні ДМС повідомляла про виявлення аналогічної посилки з діамантами. Вона також надійшла з американського Балтимора в українське Дніпро, і там повинен був бути тільки розподільник документів вартістю 0 доларів США. У посилці виявилися п'ять огранованих каменів масою від 0,18 до 3,02 каратів.

У січні при митній перевірці міжнародного експрес-відправлення, яке прямувало з Індії на адресу жителя Вінниці, співробітники Київської митниці виявили 23 діаманти. У декларації ж значилося, що у відправленні декоративні камені.