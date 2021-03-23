Самый крупный в 3 карата. Таможня обнаружила бриллианты в почтовом отправлении

Камни изъяты из-за нарушения отправителем сразу двух статей Таможенных правил.

В Киеве таможенники обнаружили в международном почтовом отправлении пять бриллиантов общей стоимостью 295 тыс. грн.

Согласно декларации, в посылке, поступившей из американского Балтимора в украинский Днепр, должен был находиться только распределитель документов стоимостью 0 долларов США. Но при проверке посылки на сканере таможенники заметили вложения, не указанные в сопроводительных документах.

Посылку вскрыли. Там находились пять ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карата. Их цвет – от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов отметки.

Эксперты определили, что в посылке содержались ограненные алмазы (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс грн (10 700 долларов). Самый крупный из них – камень фантазийного насыщенного коричневого цвета массой 3,02 карата размером 10,58х7,68мм в огранке "Овал-57". Его стоимость – 5500 долларов.

Остальные камни – в бриллиантовой огранке и огранке "Радиант-57". На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, которые заметны только под микроскопом.

Согласно правилам, запрещено пересылать драгоценные камни в посылках без объявленной ценности. Кроме того, товары, пересылаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях, должны быть указаны в декларации.

Эти требования в данном случае были нарушены. Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, а бриллианты изъяли.

Напомним, Государственная таможенная служба начала проект своего "кадрового обновления и создания кадрового потенциала мотивированных на качественное выполнение обязанностей работников, имеющих нулевую толерантность к коррупции", – говорится в официальном сообщении ведомства. В качестве таких будущих сотрудников в ГТС видят ветеранов АТО/ООС. Желающих стать сотрудниками таможенных органов просят для начала заполнить анкету.

16 марта журналисты программы "Гроші" опубликовали расследование, в котором рассказали, что на Одесской таможне якобы начала работать новая схема контрабанды. По информации журналистов, сотрудники таможни якобы берут взятки за то, что пропускают в страну фуры с текстилем и хозяйственными товарами из Турции.

Гражданин Кувейта пытался провезти через киевскую таможню медпрепаратов Pfizer на 2 млн гривен.