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Найбільший у 3 карати. Митниця виявила діаманти в поштовій посилці

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митниця, контрабанда, посилка, діаманти, фото
Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Камені вилучені через порушення відправником відразу двох статей Митних правил.

У Києві митники виявили у міжнародному поштовому відправленні п'ять діамантів загальною вартістю 295 тис. грн.

Згідно з декларацією, у посилці, що надійшла з американського Балтимора в українське Дніпро, повинен був бути тільки розподільник документів вартістю 0 доларів США. Але при перевірці посилки на сканері митники помітили вкладення, які не вказані в супровідних документах.

Посилку розкрили. Там були п'ять огранованих каменів масою від 0,18 до 3,02 каратів. Їхній колір — від прозорого до коричневого. Поліетиленові пакетики, у яких вони перебували, містили характерні для діамантів позначки.

Експерти визначили, що в посилці містилися ограновані алмази (діаманти) загальною вартістю 295 тис грн (10 700 доларів). Найбільший з них — камінь фантазійного насиченого коричневого кольору масою 3,02 карати розміром 10,58х7,68мм в огранюванні "Овал-57". Його вартість — 5500 доларів.

митниця, контрабанда, посилка, діаманти, фото

Решта каменів — в діамантовому огранюванні та огранюванні "Радіант-57". На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, які помітні тільки під мікроскопом.

митниця, контрабанда, посилка, діаманти, фото
митниця, контрабанда, посилка, діаманти, фото

Згідно з правилами, заборонено пересилати дорогоцінні камені в посилках. Крім того, товари, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, повинні бути вказані в декларації.

Такі вимоги в цьому випадку були порушені. Тому митники склали протокол про порушення митних правил, а діаманти вилучили.

митниця, контрабанда, посилка, діаманти, фото
митниця, контрабанда, посилка, діаманти, фото

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