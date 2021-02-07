В Борисполе иностранец пытался вывезти в Стамбул препараты Pfizer на 2 млн грн

Гражданин Кувейта пытался провезти 151 тысячу таблеток с наркотическим эффектом.

В аэропорту Борисполь гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул медпрепараты Pfizer на 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба киевской таможни.

"Киевская таможня в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности международного аэропорта "Борисполь" пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком", — сообщили в таможне.

В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, следовавшего через "зеленый коридор", были найдены 10,8 тысяч блистеров по 14 капсул в каждом медицинского препарата "Лирика" от производителя Pfizer.

"151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. По открытой информации из сети интернет, стоимость изъятой партии препарата — около 2 млн гривен", — говорят таможенники.

Наркотический эффект препарата обнаружили относительно недавно. В медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней.

"Именно противосудорожный эффект препарата "Лирика" стал причиной его распространения среди наркоманов, с его помощью избавляются от нападений "ломки", — объяснили таможенники.

Отметим, 23 января в Нидерландах арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира – Це Чи Лопа, известного в криминальном мире под прозвищем "Эль Чапо из Азии".

Ранее сообщалось, что в стенах Львовского ветеринарного университета студенты изготовляли метадон. Наркотики сбывали через кальянный бар во Львове, продавая их по предоплате через интернет-магазин.