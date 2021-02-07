У Борисполі іноземець намагався вивезти до Стамбулу препарати Pfizer на 2 млн грн

Громадянин Кувейту намагався провезти 151 тисяча таблеток з наркотичним ефектом.

В аеропорту Бориспіль громадянин Кувейту намагався вивезти до Стамбулу медпрепарати Pfizer на 2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба київської митниці.

"Київська митниця у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки міжнародного аеропорту "Бориспіль" попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком", — повідомили в митниці.

У двох валізах 39-річного громадянина Кувейту, який прямував через "зелений коридор", були знайдені 10,8 тисяч блістерів по 14 капсул в кожному медичного препарату "Лірика" від виробника Pfizer.

"151,2 тисячі таблеток препарату вилучено. За відкритої інформації з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату — близько 2 млн гривень", — кажуть митники.

Наркотичний ефект препарату виявили відносно недавно. У медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також при ряді хронічних хвороб.

"Саме протисудомний ефект препарату "Лірика" став причиною його поширення серед наркоманів, з його допомогою позбуваються від нападів"ломки", — пояснили митники.

Відзначимо, 23 січня в Нідерландах заарештували одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу — Це Чи Лопа, відомого в кримінальному світі під прізвиськом "Ель Чапо з Азії".

Раніше повідомлялося, що в стінах Львівського ветеринарного університету студенти виготовляли метадон. Наркотики збували через кальянний бар у Львові, продаючи їх за передоплатою через інтернет-магазин.