Таможня объявила призыв ветеранов АТО к себе на работу

Претендовать на работу в таможне можно только с дипломом не ниже бакалавра.

Государственная таможенная служба (ГТС) начала проект своего "кадрового обновления и создания кадрового потенциала мотивированных на качественное выполнение обязанностей работников, имеющих нулевую толерантность к коррупции", – говорится в официальном сообщении ведомства.

В качестве таких будущих сотрудников в ГТС видят ветеранов АТО/ООС. Желающих стать сотрудниками таможенных органов просят для начала заполнить анкету.

После анализа анкет будут сформированы группы для прохождения специализированного обучения. Формат обучения (онлайн, офлайн или смешанное) будет выбираться в зависимости от текущей эпидемической ситуации.

После окончания обучения претенденты сдадут экзамен. Выдержавшие его смогут подать документы для участия в конкурсе на государственную службу в таможенных органах (с заключением контракта или без).

Базовое требование к претендентам – наличие квалификационной степени не ниже "бакалавр".

Обучение будет проводить подразделение ГТС, отвечающее за повышение квалификации и профессиональное обучение. Ориентировочная продолжительность подготовительного курса – четыре недели.

Напомним, конкурс на должность руководителя ГТС в конце октября прошлого года выиграл Павел Рябикин. В то время он был гендиректором аэропорта "Борисполь".

Перед этим, 22 октября, Кабмин уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя ГТС. Временно исполнение обязанностей председателя службы было возложено на заместителя главы ГТС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

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