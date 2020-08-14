Чужие среди своих. Что мешает иностранцам — ветеранам АТО получить украинское гражданство

Почему иностранцы, принимавшие участие в защите территориальной целостности Украины, остаются без украинского гражданства. И как так вышло, что процесс стопорится несмотря на принятый Радой закон и подписанный Зеленским указ об упрощении этой процедуры, разбирался Фокус.

В конце 2015 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3433 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. В июне 2019-го депутаты проголосовали за закон, а президент Владимир Зеленский его подписал. Через полтора месяца, 13 августа, он издал указ об упрощении процедуры приобретения украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, которые сражались или сражаются за Украину. Также на рассмотрение дела по упрощенной процедуре могли рассчитывать граждане РФ, подвергшиеся преследованиям по политическим убеждениям. Но спустя год россияне — ветераны АТО украинское гражданство так и не получили.

Тот указ нам не указ

27 июня 2019 года указом президента в гражданство Украины приняты 12 человек, представляющие государственный интерес для страны (зачастую это деятели науки и культуры, спортсмены и пр.), еще двое — за выдающиеся заслуги перед Украиной. В их числе оказалась Юлия Толопа. До 18 лет она жила в Пятигорске, в 2014-м решила своими глазами увидеть "весь тот ужас Майдана", о котором рассказывали российские СМИ. Визит в Киев стал точкой невозврата. Летом того же года Толопа с позывным "Валькирия" вошла в число добровольцев батальона "Айдар", затем служила оператором беспилотника в батальоне "Донбасс", после чего поступила на контракт в 16-й батальон 58-й бригады. За время боевых действий Юлия получила несколько ранений и контузий, в 2016-м присягнула на верность Украине, но украинский паспорт так и не получила. "Помню, как меня поздравляли друзья и побратимы — наконец-то указом президента приняли в гражданство Украины. Но, увы. Видимо, для миграционной службы указ президента значения не имеет", — рассказывает девушка Фокусу.

В течение двух лет Юлия Толопа должна отказаться от российского гражданства. Если этого не сделать в срок, дело о получении гражданства Украины аннулируется. Год уже прошел

В 2016 году генпрокуратура России потребовала выдать Юлию Толопу по делу о наемничестве, Украина ответила отказом. "Даже этот факт не может повлиять на упрощение получения украинского паспорта. Насколько мне известно, никто из того списка в президентском указе все еще не получил украинский паспорт", — отмечает Толопа.

Одним из главных требований получения украинского гражданства является отказ от уже имеющегося. Россия отказывает Толопе в выходе из гражданства, так как там на нее заведены уголовные дела. "Валькирия" признается, что ей опасно находиться даже на территории российского консульства: пока у нее нет украинского паспорта, наша страна едва ли встанет на ее защиту. Сейчас девушке страшно уже не столько за себя, сколько за маленькую дочку. "Уверена, что на большинство россиян, которые воевали за Украину, в России не заведены уголовные дела, но это не значит, что как только они соберутся получать украинское гражданство, на них тут же не откроют дело задним числом", — говорит Толопа.

После указа президента Зеленского она получила временное удостоверение гражданина Украины. По закону в течение двух лет она должна отказаться от российского гражданства и получить украинский паспорт. Если этого не сделать в срок, дело о получении гражданства Украины аннулируется. Год уже прошел.

Отказано без причины

Израильтянин Григорий Пивоваров служит на востоке Украины по контракту ВСУ. Согласно закону, его могут принять в украинское гражданство после трехлетней контрактной службы. В 2019 году Пивоваров, получивший позывной "Еврей", подписал уже второй контракт, но паспорт ему до сих пор не выдали.

В 2019 году израильтянин Григорий Пивоваров подписал уже второй контракт, но паспорт ему все еще не выдали

Украинская история "Еврея" началась весной 2014 года. С 2010-го он жил в Европе, в Киеве оказался почти случайно, путешествуя автостопом: товарищ-медик позвал его на помощь во время Майдана. Когда началась война, боевой путь Пивоваров начал в батальоне "Айдар", затем служил в подразделении "Правого сектора" и лишь в 2016 году подписал контракт с ВСУ. Сейчас он занимает должность командира отделения отдельного штурмового батальона, держит оборону стратегически важной позиции. Во время разговора с Фокусом находится на передовой. "Мой израильский загранпаспорт давно просрочен, я все время нахожусь в Украине. С 2015 года ветераны, волонтеры написали множество писем президенту Порошенко с просьбой меня легализовать, я ведь прослужил три года по контракту согласно закону. Вот, получил временную прописку. Дальше дело за получением гражданства", — рассказывает Пивоваров.

У военнослужащего нет криминального прошлого, против него не открывали уголовные дела, но даже в этом случае получить украинский паспорт он не может. С 2017 года дело Пивоварова о получении гражданства находилось в Администрации президента, но его не рассмотрели. Недавно доброволец вновь собрал необходимые документы и подал их уже в Офис президента. Ждет.

"Украине мы не нужны"

Никита Макеев, так же, как и Юлия Толопа, указом Владимира Зеленского от 18 июля 2019 года получил гражданство Украины. Но паспорт он до сих пор не имеет, хотя уже пять раз подавал необходимые для этого документы в Офис президента.

Макеев, позывной "Одиссей", тоже с боевым опытом. Он приехал в Украину из Санкт-Петербурга в июле 2014-го. Признается, что не смог остаться в стороне от разворачивающихся в стране событий из-за обостренного чувства справедливости. Россиянин попал в батальон "Азов". Участвовал в боевых действиях зимой 2014–2015 гг. Получил контузию. Позже занимался волонтерством. Попал в ленты новостей после "нападения" на Петра Порошенко в июле 2019 года. Именно Никита Макеев во время акции под зданием ГБР запрыгнул на капот автомобиля, в котором находился пятый президент Украины.

"Только перешагнул порог посольства — тебя уже нет. Российские спецслужбы по сей день похищают людей", — говорит Никита Макеев (фото: УНИАН)

"Когда Офис президента принимал дела от Администрации президента, подняли вопрос о гражданстве. Нашли полтора десятка дел, в Государственной миграционной службе стали разбираться, чего не хватает этим людям для получения гражданства, а не хватало лишь подписи президента. Этот вопрос можно было закрыть еще пару лет назад, но Петр Порошенко этого не сделал. Вместо обещанного гражданства нас заставили пройти через адскую бюрократию", — говорит Макеев.

Более 670 тыс. украинцев за период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года получили российское гражданство. С 2016-го по июль 2020 года гражданство Украины получили 4114 иностранцев

По его словам, ни один иностранец, воевавший за независимость Украины, так и не смог воспользоваться законом о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, принимавших участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. А указы президента о предоставлении гражданства не освобождают от обязанности предоставить в миграционную службу огромный пакет документов. "Как только ты взял в руки оружие, защищая Украину, в России на тебя тут же завели дело. Чтобы получить отказ от российского гражданства, необходимо личное обращение в посольство РФ. Для этого ты предварительно звонишь им, тебя записывают на конкретное время. Только перешагнул порог посольства — тебя уже нет. Российские спецслужбы по сей день похищают людей", — подчеркивает Макеев. Он считает, что эту битву Украина проиграла России. В то время как лояльные РФ украинцы без особых трудностей получают паспорта с двуглавым орлом, Украине иностранные граждане, вставшие на ее защиту, оказались не нужны.

670 000 : 4114

В конце 2019 года Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №2590 для урегулирования вопросов получения гражданства Украины. Документ предполагает, что для некоторых категорий соискателей не обязательно выходить из иностранного гражданства. Те, кто служил или служит по контракту в ВСУ, иностранцы, которые являются гражданами государства-агрессора и подверглись в своей стране преследованиям, а также те, кто претендует на принятие на госслужбу или работу в органах местного самоуправления, могут подать лишь декларацию об отказе от иностранного гражданства. Этот документ до сих пор не рассмотрен даже в парламентских комитетах.

Ни один иностранец, воевавший за независимость Украины, так и не смог воспользоваться законом, упрощающим получение ими украинского паспорта

Так что же упростилось в получении украинского паспорта? В Государственной миграционной службе Фокусу сообщили, что теперь иностранцы, воюющие за Украину, не обязаны подавать документ об отсутствии судимости, выданный посольством своей страны. Но требование предоставить отказ от иностранного гражданства, получить который часто невозможно, все так же существует.

По данным МВД РФ, за первые четыре месяца 2020 года свыше 100 тыс. украинцев стали обладателями российских паспортов. За период с начала 2016 года по первый квартал 2020 года российское гражданство получили более 670 тыс. украинцев. Фокус запросил у ГМС Украины аналогичные данные, чтобы узнать, сколько россиян стали украинцами за последний год. В ответ получили лишь общие цифры. С 2016-го по июль 2020 года гражданство Украины получили 4114 иностранцев. Наиболее активно украинские паспорта выдавали в 2019 году: их получили 1090 человек. За первые полгода 2020-го гражданство получил еще 251 человек. Ветераны АТО считают, что среди них вряд ли есть их побратимы, ждущие свои паспорта уже не один год.