Новая "схема" контрабанды товаров на Одесской таможне: появилась реакция главы ГТС (видео)

По его словам, на таможне действительно начала работать новая система пропуска турецких товаров, однако она якобы направлена на вывод грузов "из тени".

Во вторник, 16 марта, журналисты программы "Гроші" опубликовали расследование, в котором рассказали, что на Одесской таможне якобы начала работать новая контрабандная схема. По информации журналистов, сотрудники таможни якобы берут взятки за то, что пропускают в страну фуры с текстилем и хозяйственными товарами из Турции.

"Фирмам контрабандистов таможенники и контролирующие органы открывают границу. Но при условии, что за каждую фуру одежды и тканей операторы будут платить 20 тыс. долларов взяток, а за каждую партию с хозтоварами — 10 тыс. долларов. В бюджет при этом поступает 1,7 млн и 0,9 млн грн. соответственно. То есть плати фиксированную коррупционную ставку и вези сколько чего хочешь", — утверждают журналисты.

Об этой схеме журналисты узнали в конце февраля 2021 года и вскоре, по их словам, она начала работать.

Журналисты заявили, что получили от неких "надежных источников" торговые декларации якобы подтверждающие то, что в Украину ввозили фуры с товарами из Турции, килограмм одежды в которых оценивали в 8 долларов. На эту стоимость якобы начисляли бюджетные платежи, что в итоге и давало в бюджет заявленные 1,7 млн и 0,9 млн грн.

"Как обманывают бюджет участники схемы? Заявленные 8 долларов за кг не соответствуют реальной стоимости товара. Она значительно выше", — сказано в расследовании.

Расследователи подсчитали, что стоимость некоторых товаров, которые привозят из Турции, в разы больше декларируемых в этой схеме 8 долларов за килограмм.

"А значит и платежи в бюджет должны быть в разы больше. Не 1,7 млн с фуры, а все 3,5 млн и больше. И одесские таможенники могли бы обеспечивать эти платежи, если бы имели реальное желание и задание по-настоящему контролировать импортеров, а не собирать с них по 0,5 млн взяток за фуру. А таких фур где-то по 150 на месяц", — утверждают журналисты.

Также они предположили, что такая коррупционная схема не может функционировать без согласия всех контролирующих органов, в том числе — СБУ, Нацполиции, Погранслужбы Украины и ГБР. Также они заявили, что надеются на помощь главы Государственной таможенной службы (ГТС) Павла Рябикина, который, по их словам, "наверное, не в схеме".

Сам Рябикин уже высказался касательно этого расследования на своей странице в Facebook, отметив, что необходимо отделять факты от слухов.

"Во-первых, искренне благодарен за внимание к таможенной проблематике. Борьба с контрабандой и теневыми схемами — это общая задача Государственной Таможенной Службы, правоохранительных органов, гражданского общества и СМИ. Во-вторых, призываю журналистов при подготовке материалов на таможенные темы обращаться за информацией в ГТС. "Конфиденциальные источники" бывают заинтересованными, а потому не очень надежными", — написал глава ГТС.

Также он отметил, что на Одесской таможне действительно произошли изменения в системе пропуска турецких товаров, суть которых, по его словам, сводится к "детенизации" товарного оборота, а не "теневым схемам".

"Проблема "турецкого карго" известна давно. Немного к истории вопроса: за 2019-2020 год в страну было оформлено порядка 1033 деклараций так называемого "турецкого карго". При этом среднестатистический платеж в бюджет с одной декларации составил 573 тыс. грн (из них хозтовары 400 тыс. грн, 700-800 тыс. грн — текстиль и одежда). Расчеты произведенные ДМС показали, что при условии загрузки контейнера или фуры самой дешевой номенклатурой МИНИМАЛЬНЫЙ платёж в бюджет не может быть менее 800 тыс. грн по "хозяйственной" группе и 1 700 тыс. грн по одежной", — написал Рябикин.

По его словам, любой предприниматель, проходя стандартные таможенные процедуры, должен оплачивать в бюджет сумму, которая не ниже указанных границ. Благодаря такой политике только в 2021 году якобы ожидается около 500 млн грн дополнительных поступлений в бюджет Украины.

"А взвешивание отдельных рубашек, как в упомянутом сюжете — это уже от лукавого "конфиденциального источника", — отметил Рябикин.

Также глава ГТС подчеркнул, что, к его глубокому сожалению, существует и "человеческий фактор", поэтому он не может гарантировать порядочность каждого сотрудника таможенной службы. Однако он призвал всех, с кого таможенники требуют деньги сверх необходимых платежей, сообщать об этих инцидентах руководству ГТС.

Тем же, кому интересно детальнее узнать об особенностях "турецкого карго" чиновник посоветовал посмотреть опубликованное летом 2020 года видео блогера Евгения Плинского.

Отметим, Павел Рябикин занимает должность руководителя Государственной таможенной службы Украины с ноября 2020 года. До этого он работал главой аэропорта "Борисполь". Трижды избирался народным депутатом (в 2000 — 2002 и в 2002 — 2005 годах как беспартийный, в 2012 — 2014 годах от партии "УДАР").

Напомним, недавно стало известно о том, что гражданин Кувейта пытался провезти через киевскую таможню медпрепаратов Pfizer на 2 млн гривен.