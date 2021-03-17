Нова "схема" контрабанди товарів на Одеській митниці: з'явилася реакція голови ДМС (відео)

За його словами, на митниці справді почала працювати нова система пропуску турецьких товарів, проте вона нібито спрямована на виведення вантажів "з тіні".

У вівторок, 16 березня, журналісти програми "Гроші" опублікували розслідування, в якому розповіли, що на Одеській митниці нібито почала працювати нова контрабандна схема. За інформацією журналістів, співробітники митниці нібито беруть хабарі за те, що пропускають в країну фури з текстилем і господарськими товарами з Туреччини.

"Фірмам контрабандистів митники і контролюючі органи відкривають кордон. Але за умови, що за кожну фуру одягу і тканин оператори платитимуть 20 тис доларів хабарів, а за кожну партію з господарчими товарами — 10 тис доларів. До бюджету при цьому надходить 1,7 млн і 0,9 млн грн. відповідно. Тобто плати фіксовану корупційну ставку і вези скільки чого хочеш", — стверджують журналісти.

Про цю схему журналісти дізналися в кінці лютого 2021 року і незабаром, за їхніми словами, вона почала працювати.

Журналісти заявили, що отримали від деяких "надійних джерел" торгові декларації, які нібито підтверджують те, що в Україну ввозили фури з товарами з Туреччини, кілограм одягу в яких оцінювали у 8 доларів. На цю вартість нібито нараховували бюджетні платежі, що у підсумку і давало в бюджет заявлені 1,7 млн і 0,9 млн грн.

"Як обманюють бюджет учасники схеми? Заявлені 8 доларів за кг не відповідають реальній вартості товару. Вона значно вища", — сказано в розслідуванні.

Розслідувачі підрахували, що вартість деяких товарів, які привозять з Туреччини, в рази більше декларованих у цій схемі 8 доларів за кілограм.

"А отже і платежі в бюджет повинні бути в рази більшими. Не 1,7 млн з фури, а всі 3,5 млн і більше. І одеські митники могли б забезпечувати ці платежі, якби мали реальне бажання і завдання по-справжньому контролювати імпортерів, а не збирати з них по 0,5 млн хабарів за фуру. а таких фур десь по 150 на місяць", — стверджують журналісти.

Також вони припустили, що така корупційна схема не може функціонувати без згоди всіх контролюючих органів, зокрема — СБУ, Нацполіції, Прикордонної служби України та ДБР. Також вони заявили, що сподіваються на допомогу голови Державної митної служби (ДМС) Павла Рябікіна, який, за їхніми словами, "напевно, не в схемі".

Сам Рябікін вже висловився щодо цього розслідування на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що необхідно відокремлювати факти від чуток.

"По-перше, щиро вдячний за увагу до митної проблематики. Боротьба з контрабандою та тіньовими схемами — це спільне завдання Державної Митної Служби, правоохоронних органів, громадянського суспільства і ЗМІ. По-друге, закликаю журналістів при підготовці матеріалів на митні теми звертатися за інформацією в ДМС. "Конфіденційні джерела" бувають зацікавленими, а тому не дуже надійними", — написав голова ДМС.

Також він зазначив, що на Одеській митниці справді відбулися зміни у системі пропуску турецьких товарів, суть яких, за його словами, зводиться до "детінізації" товарного обороту, а не "тіньових схем".

"Проблема "турецького карго" відома давно. Трохи до історії питання: за 2019-2020 рік в країну було оформлено близько 1033 декларацій так званого "турецького карго". При цьому середньостатистичний платіж до бюджету з однієї декларації склав 573 тис грн (з них господарські товари 400 тис грн, 700-800 тис грн — текстиль і одяг). Розрахунки зроблені ДМС показали, що за умови завантаження контейнера або фури найдешевшої номенклатурою мінімальний платіж до бюджету не може бути менше 800 тис грн за "господарську" групу і 1700 тис грн за одежну", — написав Рябікін.

За його словами, будь-який підприємець, проходячи стандартні митні процедури, повинен оплачувати в бюджет суму, яка не нижче зазначених меж. Завдяки такій політиці тільки у 2021 році нібито очікується близько 500 млн грн додаткових надходжень до бюджету України.

"А зважування окремих сорочок, як в згаданому сюжеті — це вже від лукавого "конфіденційного джерела", — зазначив Рябікін.

Також голова ДМС підкреслив, що, на його превеликий жаль, існує і "людський фактор", тому він не може гарантувати порядність кожного співробітника митної служби. Однак він закликав усіх, з кого митники вимагають гроші понад необхідних платежів, повідомляти про ці інциденти керівництву ДМС.

Тим, кому цікаво детальніше дізнатися про особливості "турецького карго" чиновник порадив подивитися опубліковане влітку 2020 року відео блогера Євгена Плінського.

Зазначимо, Павло Рябікін обіймає посаду керівника Державної митної служби України з листопада 2020 року. До цього він працював головою аеропорту "Бориспіль". Тричі обирався народним депутатом (у 2000 — 2002 і у 2002 — 2005 роках як безпартійний, у 2012 — 2014 роках від партії "УДАР").

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що громадянин Кувейту намагався провезти через київську митницю медпрепаратів Pfizer на 2 млн гривень.