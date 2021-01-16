Жителю Винницы по почте отправили бриллианты под видом декоративных камней

Судя по размеру обнаруженных бриллиантов (если это действительно они), масса каждого не превышает 0,2 карата.

При таможенной проверке международного экспресс-отправления, которое направлялось из Индии в адрес жителя Винницы, сотрудники Киевской таможни обнаружили 23 бриллианта. В декларации же значилось, что в отправлении находятся декоративные/искусственные камни стоимостью 2500 индийских рупий (960 грн).

Детектор драгоценных камней определил, что в двух полиэтиленовых пакетиках находятся бриллианты. Их размер составляет от 2,8 до 3 мм.

На самих пакетиках нанесена маркировка, характерная для обозначения бриллиантов.

Согласно украинскому законодательству, товары, перемещаемые через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях, подлежат письменному декларированию. Поскольку в декларации не было указано точных и достоверных сведений о товаре, то бриллианты изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса.

Таможня не говорит, какой именно тип детектора камней использовался. Их существует довольно много, но значительная часть таких устройств может быть использована только для предварительной оценки. Точный результат дает геммологическая (минералогическая) экспертиза.

Судя по размеру обнаруженных бриллиантов (если это действительно они), масса каждого не превышает 0,2 карата.

[ + – ] Сертифицированные бриллианты

Напомним, в книге рекордов Гиннесса появился новый рекордсмен – драгоценное кольцо, которое украшает самое большое количество бриллиантов в мире – 12 638. Об этом сообщили на Instagram-странице индийской компании Renani Jewels, создавшей кольцо.