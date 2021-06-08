Таможенники выявили в почтовом отправлении 61 цветной бриллиант (фото)

Масса самого большого камня – 1,07 карата. Все бриллианты изъяты за нарушение таможенных правил.

На таможне в Киеве обнаружили 61 незадекларированный бриллиант. Их пытались переслать в международных почтовых отправлениях. При этом в сопроводительной декларации было указано, что пересылаются распределители документов с нулевой таможенной стоимостью.

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"61 бриллиант, из которых самые большие и самые дорогие – два желтых (стоимостью $5,3 тыс.) и три бесцветных ($2,9 тыс.) и еще два бриллианта необычного небесно-голубого цвета с зеленым оттенком", – сказано в сообщении таможни в Facebook.

Три почтовые отправления от одного и того же отправителя из американского Балтимора направлялись по адресу киевлянина и жителей Днепра.

"При досмотре этих отправлений таможенники обнаружили камни в пакетиках с рукописными пометками, характерными для драгоценных камней (о массе, цвете, чистоте и т.д.)", – говорится в сообщении.

Таможенная экспертиза установила, что обнаружены драгоценные камни первого порядка: бриллианты.

Масса самого большого камня – 1,07 карата, его размеры – 6,5х6,5х4,1 мм.

Бриллианты изъяты. Их общая ориентировочная стоимость – $11 600.

Составлены протоколы о нарушении правил ст. 472 Таможенного кодекса.

Согласно правилам, запрещено пересылать драгоценные камни в посылках без объявленной ценности. Кроме того, товары, пересылаемые через таможенную границу Украины в международных почтовых отправлениях, должны быть указаны в декларации.

Напомним, в марте ГТС сообщала об обнаружении аналогичной посылки с бриллиантами. Она также поступила из американского Балтимора в украинский Днепр, и там должен был находиться только распределитель документов стоимостью 0 долларов США. В посылке оказались пять ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карата.

В январе при таможенной проверке международного экспресс-отправления, которое направлялось из Индии в адрес жителя Винницы, сотрудники Киевской таможни обнаружили 23 бриллианта. В декларации же значилось, что в отправлении находятся декоративные камни.