Співробітники Condé Nast оголосили страйк. До них приєдналася Енн Гетевей

Члени видавничого дому, до якого входять журнали Vogue, Vanity Fair і GQ, вийдуть на 24-годинний мітинг біля штаб-квартири видавництва в Нью-Йорку. Невідомо, чи триватиме страйк.

Члени видавничого дому Condé Nast, до якого входять такі відомі глянцеві журнали, як Vogue, Vanity Fair і GQ, вийшли на страйк. Причина: порушення трудового законодавства. Понад 400 співробітників влаштували 24-годинний мітинг біля головного офісу в Нью-Йорку. Причиною став намір генерального директора Condé Nast Роджера Лінча скоротити кількість робочих місць на 5%. Раніше в Голлівуді та Нью-Йорку страйкували актори і сценаристи. Про це повідомляє Variety.

Решта працівників глянцевих видань призупинили роботу.

"Одноденний страйк, насамперед, показник великої солідарності співробітників. Ми дбаємо про своїх колег і готові оголосити мітинг через несправедливий підхід компанії до переговорів", — поділився віце-голова профспілкового підрозділу Condé Nast Entertainment Бен Дьюї. Він каже, що подібна акція протесту — перший страйк в історії компанії.

Дата обрана не випадково — оголошення номінантів на премію "Оскар-2024" є важливим новинним днем для видань.

"Ми хочемо показати, як Condé Nast покладається на членів профспілки під час висвітлення таких великих подій", — пояснив Дьюї. Співробітники Vanity Fair, Vogue, GQ, Allure, Condé Nast Entertainment, Architectural Digest, Glamour, Self, Teen Vogue та інших видань Condé Nast вийшли на мітинг перед офісом компанії в Нью-Йорку.

Акторка Енн Гетевей, яка грала у відомому фільмі "Диявол носить Прада", що описував вигаданий журнал "Подіум", списаний з Vogue, пішла з фотосесії Vanity Fair у вівторок вранці на підтримку акції Condé Nast Union.

Близько 400 членів профспілки, які працюють у Condé Nast, наразі призупинили роботу на 24 години на знак протесту проти практики ведення переговорів, яку вони вважають незаконною.

Гетевей не знала про припинення роботи, коли приїхала на фотосесію в Нью-Йорку. Вона все ще була в зачісці та макіяжі, коли співробітник SAG-AFTRA повідомив її команду, щоб той порадив Гетевей підтримати зупинку роботи.

"Вони ще навіть не почали фотографувати. Щойно Енн дізналася, що відбувається, вона просто встала з крісла і пішла", — повідомило джерело.

Зупинка робіт збіглася з оголошенням номінацій на премію "Оскар" 2024 року, яке відбулося у вівторок вранці о 8:30 за східним часом.

На відео, опублікованих у X/Twitter профспілки, видно, як протестувальники тримають плакати з написом: "Звільнення вийшли з моди". Вони також скандували: "Скажи це голосно, скажи це ясно, зима цього року дуже холодна" (Say it loud, say it clear, winter's extra cold this year), — очевидна гра з ім'ям Анни Вінтур, головного редактора Vogue.

Минулого тижня Condé Nast об'єднав Pitchfork із чоловічим журналом GQ, що призвело до звільнень у цифровому музичному виданні, включно з відставкою головного редактора Пуджі Патель.

Вінтур, директор з контенту Condé Nast і глобальний редакційний директор Vogue, пояснила зміни в пам'ятці для співробітників компанії, написавши: "Сьогодні ми розвиваємо структуру нашої команди Pitchfork, об'єднуючи команду в організацію GQ. Це рішення було ухвалено після ретельної оцінки роботи Pitchfork і того, що, на нашу думку, є найкращим шляхом розвитку бренду, щоб наше висвітлення музики могло продовжувати процвітати всередині компанії".

Генеральний директор Condé Nast Роджер Лінч оголосив у листопаді 2023 року, що компанія звільнить понад 300 співробітників і вживе інших заходів зі скорочення витрат для підвищення ефективності.

Що таке журнальне видавництво Condé Nast

Condé Nast — це підрозділ медіакомпанії Advance Publications, вважається творцем концепції журналів про спосіб життя.

Журнальна імперія була заснована Конде Монтрозом Настом 1909 року з придбанням Vogue, який був створений 1892 року як нью-йоркський щотижневий журнал про новини суспільства і моди.

Згодом портфель Наста розширився: до нього увійшли видання House & Garden, Vanity Fair, Glamour і American Golfer. Компанія 1916 року також презентувала британський Vogue, і Конде Наст став першим видавцем зарубіжної версії наявного журналу.

Glamour, що з'явився 1939 року, став останнім журналом, запущеним особисто Настом, який помер 1942 року.

У 1959 році Семюел Ірвінг Ньюхаус купив право управління Condé Nast, об'єднавши його з приватною холдинговою компанією Advance Publications. Його син, Семюел Ірвінг Ньюхаус молодший став головою Condé Nast 1975 року.

Нагадаємо, наприкінці 2023-го року члени Гільдії акторів (SAG-AFTRA) ратифікували договір з Альянсом продюсерів. Це офіційно поклало край страйку в Голлівуді. Угода передбачала підвищення мінімальних ставок на 7% у перший рік дії угоди.