В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском (фото)

Начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что нарушители должны быть привлечены "к ответственности за коллаборационизм".

В Харькове, на улице Квитки-Основьяненко, неизвестные облили краской фасад книжного магазина Vivat. Об этом говорится на официальной странице издательства в Instagram.

"То, что мы увидели сегодня утром, шокирует, возмущает и озадачивает — изуродованный фасад здания", — сказано в публикации.

В издательстве отметили, что работают с полицией и приводят магазин в порядок. Также сообщается, что все, кто хочет помочь, могут посетить книжную лавку.

"Иногда всем нам важна эмоциональная поддержка и несколько добрых слов", — подчеркнули авторы поста.

Фасад магазина Vivat Фото: Instagram

Фасад магазина Vivat Фото: Instagram

Об инциденте высказался основатель и начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев в своем Telegram-канале. Он заявил, что правоохранители должны найти нарушителей и "привлечь к ответственности за коллаборационизм".

"Недавно издательство объявило акцию: сбор русскоязычной макулатуры (книг) взамен на скидки. Что ж, наверное, это стимул сдавать русскоязычную литературу больше", — добавил Немичев.

Издательство объявило о сборе макулатуры Фото: Скриншот

Напомним, 30 сентября в полиции сообщили, что в Буче облили краской мурал. Нарушителем, которого разыскали за несколько часов, оказался 26-летний житель города. Свои действия он объяснил тем, что ему не понравилась картина.

Позже, 15 декабря, неизвестные также срезали дуб, посаженный в память о защитнике Украины, известном экоактивисте Романе Ратушном, который погиб в боях за родину. Произошло это в центре столицы, в Шевченковском районе.