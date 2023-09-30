"Не понравилась картина": вандал облил краской новый мурал в Буче (фото)
Изображение появилось в городе меньше чем неделю назад. Его создали американские художники, которые хотели поддержать украинок.
В Буче в Киевской области облили краской мурал. Правоохранители за несколько часов нашли вандала. Деталями 30 сентября поделились в полиции.
В публикации говорится, что о повреждении изображения на стене дома культуры сообщили местные.
Нарушителем, которого разыскали за несколько часов, оказался 26-летний житель города.
"Свои действия объясняет тем, что ему не понравилась картина", — отметили в полиции.
Правоохранители возбудили дело по факту повреждения имущества, сейчас идет досудебное расследование.
В Бучанском городском совете рассказали, что мурал находится в Стеклозаводском районе. Его создали волонтеры из США, чтобы поддержать украинцев.
"Художники имели целью поддержать украинских женщин, которые проявляют стойкость и мужество в реалиях войны", — объяснили в горсовете.
Пресс-служба отметила, что мурал появился в Буче всего пять дней назад.
Напомним, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области появился мурал с местной "звездой" Евгением Васильевым. Его изобразили с автоматом в руках, а рядом с ним разместили женщину, военный вертолет и несколько самолетов.
Художник из Италии Джорит Чиро Черулло ответил на критику в свою сторону из-за мурала во временно оккупированном Мариуполе. Ранее в соцсетях поднялся скандал из-за того, как он попал в захваченный город, и изображенной на доме девочки.