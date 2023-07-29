"Вся суть русского мира": в оккупированной Макеевке появился мурал со "звездой" TikTok (фото)

По словам украинского журналиста Дениса Казанского, на стене одного из домов изобразили местную "знаменитость".

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Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области появился мурал, на котором изображена "местная знаменитость" — Евгений Васильев. Об этом 29 июля сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Ранее Васильев воевал на стороне так называемой "ДНР", а теперь стал "звездой" русскоязычного "Тиктока".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Мурал в оккупированной Макеевке. Художнику удалось гениально воплотить всю суть русского мира на одной картине", — рассказал Казанский о творческих "успехах" оккупантов.

Напомним, 4 июля ВСУ нанесли удар по российскому складу в Макеевке, результатом чего стало уничтожение "действительно большого склада". Этот склад содержал значительное количество реактивных снарядов для РСЗО БМ-21 "Град".

Ранее, 28 января, Военная разведка Минобороны Великобритании сообщала, что в результате удара по базе в оккупированной Макеевке Донецкой области, Россия понесла потери, превышающие 300 человек личного состава ВС РФ.