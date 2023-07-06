"Мы все видим": в Минобороны раскрыли детали удара ВСУ по складу в Макеевке (видео)

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Силы обороны ежедневно уничтожают склады и логистические узлы оккупантов, что является "нашим ответом" на лобовые штурмы ВС РФ.

Related video

В результате удара ВСУ по российскому складу в Макеевке 4 июля был уничтожен "действительно большой склад", где хранилось значительное количество реактивных снарядов для РСЗО БМ-21 "Град". Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ежедневно Вооруженные силы Украины уничтожают склады и логистические узлы оккупантов. Именно это является "нашим ответом" на лобовые штурмы врага. Маляр также отметила, что только за последние сутки было уничтожено шесть складов боеприпасов на Таврическом направлении.

"Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого недостаток боеприпасов и горючего рано или поздно станет роковым. В современной войне логистические цели являются ключевыми" — сообщила Маляр.

По словам замминистра, уничтожение склада в Макеевке — яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли удар, и аэроразведчиков, которые его корректировали.

Напомним, 4 июля в районе временно оккупированной Макеевки Донецкой области прогремел мощный взрыв, в результате которого был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации.

Фокус также писал о том, что во временно оккупированном Крыму 4 июля прогремели взрывы. По информации очевидцев, в от взрывной волны со стороны моря в Севастополе тряслись окна и стены, а также сработала сигнализация автомобилей.

Кроме того, Фокус сообщал о том, что 4 июля беспилотник атаковал воинскую часть в Подмосковье, удар был по административному зданию в городе Кубинка.