В Украину возвращается мороз: где будет холоднее всего

По данным Укргидрометцентра, утром и вечером в Киеве ожидается туман, а в других регионах ожидаются дожди, сильный ветер и низкая температура.

После нескольких дней оттепели синоптики прогнозируют возвращение морозов в Украину. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северо-восточной части страны сегодня ожидаются дожди, а в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях возможен небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории будет без осадков, но утром и вечером во многих регионах опустится туман.

Ветер юго-восточный, на юге — северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. В Приазовье днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Поргода в Украине 16 февраля Фото: Укргидрометцентр

Температура в восточных и Сумской областях ночью 1-6° мороза, днем около 0 градусов; на остальной территории ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, на западе страны и юге Одесской области 6-11 градусов тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

Ночью и утром в западных и северных областях туман.

Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня облачно, возможен небольшой дождь местами. Утром и вечером ожидается туман, видимость снизится до 200-500 метров.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. 16 февраля ночью и утром туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +2 до +4 градусов, а ночью от 0 до +2.

Напомним, в Украине в следующие две-три недели стоимость топлива на заправках вырастет минимум на две гривны.

Также напомним, что в марте состоится индексация пенсий, в результате чего украинцы получат повышение выплат. Пенсии могут повысить на 13%