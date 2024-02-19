"Позор на весь мир": Фарион раскритиковала артисток alyona alyona и Jerry Heil (видео)

Языковеду не понравились псевдонимы артисток, из-за которых их якобы нельзя идентифицировать украинками. Ирина Фарион также возмутилась, что композиция "Teresa & Maria" исполняется на двух языках.

Известная лингвистка Ирина Фарион поделилась своим мнением о представительницах Украины на Евровидении-2024 – артистках alyona alyona и Jerry Heil. Об этом языковед сообщила в одном из интервью.

Фарион заявила, что не интересуется данным конкурсом из-за того, что "попса не ее стиль". Однако, она выразила недовольство выбором исполнительниц, которые представят Украину на Евровидении.

Филолога выразила негодование по поводу творческих псевдонимов артисток, которые она не может идентифицировать. Ирина не рассматривает alyona alyona и Jerry Heil как подлинных представительниц Украины и назвала их "позором".

"Что с ними? Они откуда они откуда? Алена приехала из Саратова? Из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Собственное имя – это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Позор на весь мир!" – написала она.

Фарион также выразила недовольство тем, что композиция "Teresa & Maria" артисток alyona alyona и Jerry Heil написана на двух языках – украинском и английском.

"Для того, чтобы показать культуру Украины, они поют то на украинском, то на английском. Что это за гибридизм? Вы хотите, чтобы я прислушалась к противоположному мнению, пусть оно себе существует. Но есть и мое мнение!" – возмутилась женщина.

Напомним, MELOVIN поставил под сомнение результаты Нацотбора на "Евровидение 2024". Он рассказал, что лейбл ENKO якобы предлагал "Суспільне" взять большую часть расходов на конкурс на себя.

На это заявление уже отреагировали Alyona Alyona и Jerry Heil. Певицы заверили, что не имеют столько денег, чтобы купить такое количество голосов.