Надеемся в этом году провести двусторонние политические консультации с Китаем, — Павел Рябикин

Позиция Китая может изменить ситуацию, и Китай может сыграть очень важную роль в восстановлении Украины. Такие надежды выразил посол Украины в Китайской народной Республике Павел Рябикин в интервью китайскому телеканалу Phoenix television, передает "Интерфакс-Украина".

"Китай — большая страна. И мы очень надеемся, что позиция Китая может изменить сегодняшнюю ситуацию к лучшему для украинцев", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста телеканала. "Мы имеем очень хорошую историю двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Китай был одной из первых стран, которые признали независимость Украины, которые поддержали ее территориальную целостность и суверенитет. Эта история нашего сотрудничества позволяет мне надеяться, что Китай играет очень важную роль в восстановлении Украины", — сказал Павел Рябикин.

Отвечая на вопрос о международной помощи Украине во время войны, в том числе военной помощи, в частности со стороны ЕС и США, Павел Рябикин отметил ее важность.

"Любая помощь очень важна и мы очень благодарны за нее. Именно благодаря помощи за эти два года удалось освободить более половины территории, которую Россия оккупировала с начала войны", — считает Павел Рябикин.

Несмотря на то, что в 2023 году украино-китайские отношения имели лишь одно телефонное собеседование президентов двух стран и заседание одной подкомиссии по Торговой комиссии между Украиной и Китаем, Посол Украины в КНР выразил надежду, что 2024 год принесет новую динамику в отношения двух стран.

"Я очень надеюсь, что в 2024 году мы будем иметь большее количество и лучшее качество этих двусторонних контактов, которые будут происходить. Очень хотелось бы провести в этом году двусторонние политические консультации. Я очень надеюсь, что руководство Министерства иностранных дел Китая и я будем больше общаться, и надеюсь, что-то изменится к лучшему в этом случае".

Павел Рябикин отметил также важность взаимного признания Украиной и Китаем независимости и территориальной целостности. "Мы были очень довольны тем, что когда Президент КНР Си Цзиньпин выдвигал свои мирные инициативы в отношении Украины, они базировались на принципе территориальной целостности и суверенитета Украины над всеми ее территориями, включая те, которые временно находятся под оккупацией. Поэтому нашей последовательной позицией была и будет позиция, что Китай это единое государство, и оно должно существовать в его исторических границах. Китай уже имеет немалый и очень успешный опыт инкорпорации территорий, которые некоторое время находились не в Китае — это возвращение и Гонконга и Макао. Очень важно, что это происходило мирным путем", — отметил он.