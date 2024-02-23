"Должна быть пропаганда": Виталий Ким назвал регулятор для СМИ необходимым во время войны (видео)

Глава Николаевской области выступил также против присутствия журналистов на заседаниях депутатов, поскольку это мешает "скорости работы".

Четкие правила для журналистов в Украине предложил ввести председатель Николаевской ОВА Виталий Ким. Свою позицию он объяснил в эфире программы "Тема с Мосейчук".

Правила работы будут контролировать, по его мнению, процессы в медиа, поскольку в воюющей стране не могут существовать разные мнения, которые транслируют СМИ. Агрессор якобы использует украинское медийное пространство для собственного влияния на сознание людей.

"Во время войны отдельных мыслей не должно быть, должна быть пропаганда", — пояснил он.

По его словам, в России работает пропаганда как "большая махина", переезжающая Украину. Ким считает, что оккупанты используют свободные медиа для того, чтобы вбрасывать нарративы, которые разъединяют людей.

Глава Николаевской области выступил также против присутствия журналистов на заседаниях депутатов. Он назвал сессии, на которых нет представителей медиа, продуктивными.

"Мы за народ, за это...". Что надо народу скорость работы или шоу? Я за скорость работы", — заявил председатель ОВА.

Виталий Ким также считает, что поколение журналистов хорошие материалы делают ради кликбейта. По его словам, ситуацию нужно менять.

"Я не хочу обидеть журналистов, но если поставить на весы супер сюжет или стратегическую цель, кто что выберет, если будет горячий материал?" — заявил чиновник.

Напомним, в конце декабря жена Кима рассказала, может ли ее муж стать президентом Украины. Она отметила, что была шокирована, когда узнала, что Виталия Кима назначили председателем Николаевской ОГА. По ее словам, Ким не рассказывал ей о своих планах, зато она увидела новость в местных интернет-изданиях.