"Украинская бронетехника" за 2022-2023 годы предоставила 87 млн грн благотворительной помощи и уплатила более 480 млн грн налогов

ООО "Украинская бронетехника" за 2022-2023 годы выделила 87 млн грн благотворительной помощи, еще около 12 млн грн — материально-технической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Telegraf.

"Волонтерство и благотворительность — это то, чего нет у врага, и то, что объединяет вокруг борьбы за свободу Украины миллионы людей по всему миру. Мы, как украинская компания, не можем стоять в стороне. Кроме средств, которые наша компания системно выделяет на благотворительность, ООО "Украинская бронетехника" с начала полномасштабного вторжения безвозмездно передала украинским защитникам военной техники на сумму 180 миллионов гривен", — рассказал гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, для того, чтобы выиграть войну, каждый из нас должен делать максимум — волонтерить, работать, платить налоги.

"Отечественный ВПК сегодня является одной из трех отраслей, которая платит больше всего налогов в украинский бюджет. Так, к примеру, ООО "Украинская бронетехника" за 2022-2023 годы заплатила более 480 млн грн налогов", — добавил Бельбас.

По его мнению, государство должно приложить максимум усилий, чтобы сохранить и масштабировать предприятия ВПК — для этого нужны понятные для всех правила и многолетнее планирование.