На годовщину вторжения: в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию (фото)

Утром 24 февраля неизвестные высыпали украинские бобы на железнодорожной станции "Дорогуск". "Укрзализныця" в третий раз обратилась в польские правоохранительные органы.

В Польше снова высыпают украинскую агропродукцию. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

24 февраля 2024 года, в день второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, неизвестные около 9 утра повредили вагоны с украинскими бобами на железнодорожной станции "Дорогуск".

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.

"Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные ограни Польши дать немедленную реакцию", — отметил вице-премьер-министр.

Также отмечается, что "Укрзализныця" в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши из-за повреждения украинской агропродукции.

Что происходит на польско-украинской границе

11 февраля 2024 года фермеры-протестующие из Польши, которые блокируют украинский транспорт с агропродукцией на границе, высыпали наше зерно на землю. Впрочем, полиция не приняла серьезных мер.

По мнению, польских фермеров открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

20 февраля протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика — Шегини" и высыпали украинское зерно из грузового вагона, которое направлялось в Германию.

23 февраля неизвестные рассыпали рапс на железнодорожной станции "Дорогуск".

В Польше рассыпали украинский рапс

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план для разблокирования польско-украинской границы.

Также Фокус писал о реакции Владимира Зеленского на ситуацию на польско-украинской границе.