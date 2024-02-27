Отстраненный глава "Укрнефтебурения" опроверг налоговые достижения управляющих "Укрнафты"

Председатель совета директоров Британской JKX Oil & Gas Михаил Бакуненко, который полгода назад был отстранен "Укрнафтой" от исполнения обязанностей главы "Укрнефтебурения", опроверг налоговые достижения новоназначенного "Укрнафтой" временного менеджмента. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

На днях, руководство "Укрнефтебурения" получило награду Гетманцева как "лидер отрасли по уплате налогов, поддерживающий государство в трудное время". Однако это достижение прошлых управляющих, доказывает отстраненный глава УНБ Михаил Бакуненко.

Как свидетельствуют обнародованные Бакуненко данные по уплате налогов — более 95% из них было уплачено компанией под его председательством в первом полугодии 2023 года путем авансирования налогов для поддержания обороноспособности государства в трудное время в сумме 3,895 млрд грн. За время новых управляющих от "Укрнафты" за второе полугодие эта сумма в 10 раз меньше и составляет всего 287 млн грн.

"Загребать жар чужими руками, как и использовать переплату, сформированную предыдущим менеджментом, всегда легко. Ноль процентов понимания, 100% осуждения", — резюмирует Бакуненко.

Напомним, Укрнафта потеряла лицензию на крупное месторождение. По данным СМИ, управляющий ПАО "Укрнефтебурение" компания "Укрнафта" потеряла в суде лицензию на Сахалинское месторождение. А это более 700 млн кубометров газа в год. Судебный спор по лицензии длился много лет и "Укрнефтебурение" одерживало победу во всех судебных спорах. Однако, с приходом нового руководителя, назначенный руководителем Укрнафты Корецким новый менеджмент полностью уволил юридическую команду, которая сопровождала это дело, а назначенные юристы дело проиграли, чем нанесли многомиллиардные убытки, отмечает издание.