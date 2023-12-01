Укрнафта потеряла лицензию на крупное месторождение и полностью остановит добычу газа и нефти, — СМИ

По данным СМИ, управитель Укрнефтебурением компания Укрнафта потеряла в суде лицензию на Сахалинское месторождение. А это более 700 млн кубометров газа в год.

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Шестой апелляционный админсуд по обращению Госгеонадра аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым. Об этом пишет Telegraf.

По данным СМИ, сегодня управляющий Укрнафтой обязан немедленно и полностью остановить добычу углеводородов. В объеме это более 700 миллионов кубометров газа в год. Такой шаг может повлечь за собой самый масштабный энергетический кризис в Украине.

Кроме того, это означает, что "Укрнефтебурение" потеряло основной актив, с последующим обесцениванием бизнеса и основных производственных активов де-факто к стоимости металлолома, всего через несколько месяцев после передачи ее в управление Укрнефти. Если упомянуть основания определения АРМА вместе с Правительством именно Укрнафты в качестве Управителя временно арестованных корпоративных прав Укрнефтебурения, то основным является обеспечение непрерывности функционирования активов, сообщают журналисты.

Судебный спор по лицензии длился много лет и "Укрнефтебурение" одерживало победу во всех судебных спорах. Однако, с приходом нового управляющего, назначенный руководителем Укрнафты Корецким новый менеджмент полностью уволил юридическую команду, сопровождавшую это дело, а назначенные юристы дело проиграли, чем нанесли многомиллиардный ущерб, отмечает издание.