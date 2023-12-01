Укрнафта втратила ліцензію на велике родовище і повністю зупинить видобуток газу та нафти, — ЗМІ

За даними ЗМІ, управитель Укрнафтобуріння компанія Укрнафта втратила в суді ліцензію на Сахалінське родовище. А це понад 700 млн кубометрів газу на рік.

Related video

Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення про анулювання спецдозволу є невідворотним. Про це пише Telegraf.

За даними ЗМІ, сьогодні управитель Укрнафти зобов'язаний негайно і повністю зупинити видобуток вуглеводнів. В обсязі це понад 700 мільйонів кубометрів газу на рік. Такий крок може спричинити наймасштабнішу енергетичну кризу в Україні.

Крім того, це означає, що "Укрнафтобуріння" втратило основний актив, з подальшим знеціненням бізнесу та основних виробничих активів де-факто до вартості металобрухту, лише за кілька місяців після передачі її в управління Укрнафти. Якщо згадати підстави визначення АРМА разом з Урядом саме Укрнафти як Управителя тимчасово арештованих корпоративних прав Укрнафтобуріння, то основним є забезпечення безперервності функціонування активів, повідомляють журналісти.

Судовий спір щодо ліцензії тривав багато років і "Укрнафтобуріння" здобувало перемогу в усіх судових спорах. Однак, з приходом нового керівника, призначений керівником Укрнафти Корецьким новий менеджмент повністю звільнив юридичну команду, яка супроводжувала цю справу, а призначені юристи справу програли, чим завдали багатомільярдних збитків, зазначає видання.