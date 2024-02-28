В Раде заявили, что сайт парламента взломали неизвестные: что известно (скриншоты)

На большой странице парламента была ссылка на Telegram-канал, который не является официальной страницей Верховной Рады. Зато там было только одно сообщение.

В Верховной Раде Украины прокомментировали ссылку на неоднозначный телеграм-канал, которую неизвестные разместили на сайте законодательного органа. В ВРУ считают это выходками врагов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Верховной Рады.

"Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего, ссылка на телеграмм-канал Верховной Рады Украины на официальном сайте Парламента ведет на фейковую страницу. Напоминаем — официальная страница Верховной Рады Украины на Телеграмм-канале: @verkhovnaradaukrainy. Как бы ни пытались злоумышленники и враги навредить — мы победим", — говорится в сообщении.

Через несколько минут пресс-служба ВРУ сообщила, что работа веб-сайта Верховной Рады Украины восстановлена, а ссылка на официальный телеграмм-канал Парламента работает корректно.

Напомним, что вечером, 28 февраля, на сайте ВРУ ссылка вела в телеграм-канал "Не Верховной рады Украины", где была одна странная запись.

18 февраля сообщалось, что украинские интернет-СМИ "Украинская правда", "Апостроф", Liga.net и "Телеграф" сообщили о кибератаке, в результате которой были опубликованы фейковые новости о событиях в Авдеевке.

12 декабря мобильный оператор "Киевстар" пострадал от кибератаки. Абоненты более суток оставались без связи и интернета, как мобильного, так и домашнего.