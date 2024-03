Убрать Россию из ООН: в Тбилиси на мосту Мира напомнили о преступлениях России и провели необычную акцию

Петиция об исключении РФ из состава ООН уже набрала почти 400 тысяч подписей

Украинские и грузинские активисты в сотрудничестве с инициативной группой #unrussiaUN решили привлечь внимание к преступлениям России, которые она совершала на протяжении более чем 30 лет. А также напомнить миру, что РФ и по сегодняшний день незаконно занимает место СССР в ООН. Для этого они вывесили баннер на мосту Мира в Тбилиси, который призывает "заставить Россию заплатить".

На баннере есть QR-код, который ведет на петицию "Kick Russia out of the UN" на платформе change.org. Созданная украинцами петиция уже набрала почти 400 тысяч подписей. Также на сайте инициативы #unrussiaUN собрана соответствующая доказательная база. В частности, о статье 23 Устава ООН, в которой указано, что Советский Союз до сих пор существует, а Россия вообще не упоминается.

По этому qr-коду можно проголосовать за петицию

Важно помнить, что без признания незаконного присутствия России в ООН и, соответственно, в Совете Безопасности ООН, осуждение российских военных преступников, репарации и компенсации Украине (даже в случае смены режима в России) будут зависеть от доброй воли России, а не определяться легитимной судебной процедурой.

Также удаление РФ из ООН предоставит Украине возможность воспользоваться законными механизмами получения замороженных средств России, по образцу Кувейта 1991 года.