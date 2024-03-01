Двое из "Дон Кихота": Львовская опера выясняет, почему в Украину не вернулись танцоры

С гастролей из Финляндии вместе с коллективом во Львов не вернулись Андрей Михалиха и Богдан Ключник.

Во Львовской национальной опере проводят служебную проверку по поводу невозвращения с гастролей артистов-танцовщиков. Об этом сообщили на Facebook-странице академического театра в пятницу, 1 марта.

"По состоянию на сегодня артистка балета Юлия Михалиха-Рома вернулась к работе в театре. Относительно других двух артистов — в соответствии с действующим трудовым законодательством администрацией театра проводится внутренняя служебная проверка и выяснение мотивов и обстоятельств поступка артистов", — заявили во Львовской опере.

Львовская национальная опера / Facebook Фото: скриншот

С гастролей из Финляндии вместе с коллективом не вернулись Андрей Михалиха и Богдан Ключник. По состоянию на вечер 1 марта их страницы на сайте театра отсутствуют. Профиль Юлии Михалихи-Ром восстановили.

Скриншот страницы Юлии Михалихи на сайте Львовской национальной оперы Фото: скриншот

Напомним, 29 февраля стало известно, что трое танцоров Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой не вернулись из гастрольного тура.

Театральная труппа находилась за границей с 3 по 22 февраля. Спектакль "Дон Кихот" увидели зрители в Эстонии и Финляндии. На 31 марта запланирован показ балета во Львове. Однако на онлайн-афише "Дон Кихота" исчезли имена танцоров, которые ранее участвовали в этой постановке — Андрея Михалиха и Богдана Ключника.

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