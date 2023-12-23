Подписывал обязательства о возвращении: Минкульт отреагировал на выезд журналиста Печия за границу

Журналист не вернулся в Украину после командировки. Он остался в одной из стран ЕС и даже написал письмо с объяснением своего поступка.

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В Министерстве культуры и информационной политики Украины отреагировали на выезд журналиста Алексея Печия за границу. Так, и.о. министра культуры Ростислав Карандеев в комментарии ВВС Украина сообщил, что, как и все медийщики и художники Печий подписывал заявление-обязательство вернуться.

По словам Карандеева, разрешения на выезд для журналистов, актеров, писателей, музыкантов выдает Министерство культуры и информационной политики.

Случаи, когда с такими разрешениями не возвращаются, единичные, рассказали в Минкульте.

"Роль культурной дипломатии и информационной работы за рубежом чрезвычайно важна в восприятии миром войны в Украине. И здесь трудно недооценить работу украинских культурных деятелей и медийщиков", — сказал Карандеев.

По его словам, каждый журналист перед выездом за границу подает большой пакет документов и подписывает заявление с обязательством вернуться в Украину.

"Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина", — добавил чиновник.

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Украинский журналист Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС с 14 по 15 декабря, который проходил в Брюсселе, однако по его завершению не вернулся обратно в Украину.

Всего через неделю Алексей Печий обнародовал публикацию, в которой пытался объяснить свою позицию. Журналист пообещал "продолжить информационную войну за Украину", находясь в одной из европейских стран.

Первым предоставил официальный комментарий относительно поступка своего бывшего сотрудника "24 канал". По словам генерального директора медиахолдинга "Люкс" Романа Андрейко, журналист использовал доверие к себе, когда получал свое право на выезд из страны в условиях военного положения на важное мероприятие. Его поступок шокировал всех вокруг и он "буквально сжег мосты".

Украинский ведущий Арсен Цимбалюк добавил, что такие граждане, как Алексей Печий, должны давно осознать, что ни Польша, ни другая страна европейского континента не сможет спасти всех, если Украина проиграет.

Между тем украинский спортсмен, полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько, который не вернулся с командой домой после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена", может находиться в России.