Воспользовался доверием к себе: украинский журналист не вернулся в страну после саммита ЕС

По словам Алексея Печия, он собирается приближать украинскую победу при помощи работы с западными медиа, хоть и понимает осуждение, с которым столкнется. Бывшие коллеги журналиста не разделяют его позиции.

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Украинский журналист Алексей Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил в Брюсселе, однако по его завершению не вернулся обратно в Украину. "24 канал" прокомментировал действия своего бывшего подчиненного.

По словам генерального директора медиахолдинга "Люкс" Романа Андрейко, журналист использовал доверие к себе, когда получал свое право на выезд из страны в условиях военного положения на важное мероприпятие. Его поступок шокировал всех вокруг и он "буквально сжег мосты".

"Сказать, что я в шоке – ничего не сказать! Говорят "не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение готовы ли они и дальше верить ему", — говорит Роман Андрейко.

Побег журналиста из Украины: реакция коллег

Ведущая "24 канала" Ирина Узлова заявила, что уже практически два года украинцы живут с мыслью о победе и верой в ВСУ. Большинство журналистов готовы не есть и не спать, чтобы сообщать согражданам последние важные новости, поэтому действия одного человека явно не отображают вложения и идеологию всего коллектива.

Другой ведущий Арсен Цымбалюк добавил, что такие граждане, как Алексей Печий, должны давно осознать, что ни Польша, ни другая страна европейского континента не сможет спасти всех, если Украина проиграет.

"Если вдруг Украина проиграет, а такие, как Трамп, Орбан и Путин победят, придет конец всей Европе, всему цивилизованному миру в современном понимании этого слова. В таком "новом мире" вы можете навсегда забыть и о карьере, и о достатке и, скорее всего, даже о свободе. Ибо для "новых хозяев" этого мира вы никогда не станете своими, как бы ни пытались выпрыгивать из штанов. Вы будете для них теми, кем были Кива и Стремоусов", — говорится в сообщении.

Еще один коллега сбежавшего журналиста Юрий Гаврищак заявил, что его решение стало настоящей неожиданностью для всех вокруг. Особенно для тех, кто последние два года активно участвует в информационной войне и без усталости сражается за то, чтобы перебить все нарративы российской пропаганды.

"Мы не осуждаем решение Алексея и не выступаем в роли судей, для этого есть время и вы, которые нам доверяли и доверяете. Но не разделяем его позиции. Ребята, которым мы пытаемся помочь в Авдеевке, под Бахмутом, на левом берегу Днепра знают", — заявил Юрий Гаврищак.

Побег журналиста из Украины: позиция Печия

На своей странице в социальной сети Facebook Алексей Печий написал, что всегда был честен со своим зрителем и таким планирует оставаться дальше. По его словам, за время полномасштабной войны было проведено сотни эфиров и написано десятки статей, в том числе для западных СМИ, что он считает своим вложением в будущую победу Украины.

На саммите Евросоюза, на который он и выехал в первой половине декабря, Алексей Печий имел возможность поговорить с политиками и своими иностранными коллегами, после чего сделал вывод, что Киеву не хватает горизонтальной коммуникации с западным обществом.

"Именно поэтому я принял сложное для себя решение и я осознаю, что в Украине меня ждет общественное осуждение. Впрочем, как украинский журналист, я продолжу информационную борьбу за Украину, работая с западными медиа-проектами для продвижения украинской повестки дня в западном обществе. Несмотря на осуждение, давление и преследование, я не буду прекращать делать то, что я умею и то, что может хоть немного приблизить нашу победу", — написал украинский журналист.

Также он написал, что осознает последствия своего решения, ведь в Украине против него может начаться специальная кампания, которая будет направлена на то, чтобы якобы уничтожить его как журналиста. Алексей Печий собирается продолжить работу журналиста и по возможности помогать ВСУ.

Примечательно, что никакие публикации на его странице в социальной сети Facebook на момент публикации материала недоступны.

Украинский журналист не вернулся обратно в Украину после саммита ЕС Фото: Скриншот

Напомним, 13 ноября сообщалось, что украинский спортсмен не вернулся после чемпионата в Европе из-за мобилизации. По словам участника чемпионата по уличной рыбалке Артура Билана, у него 2 повестки в ТЦК и нет возможности "решить вопрос", а его жена не хочет жить в постоянном стрессе в Украине.