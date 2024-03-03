Банда подростков в Ивано-Франковске устроила облаву на одиноких прохожих (видео)
Полиция установила двух хулиганов и ищет третьего. Также первая жертва нападений уже дала свои показания. Отец одного из задержанных ушел добровольцем в ВСУ.
В воскресенье, 3 марта, соцсети облетело видео, снятое в Ивано-Франковске, где подростки нападают на одиноких прохожих и избивают их. Под их кулаки и ноги и газовые баллончики попали даже пожилые люди. На эти кадры отреагировала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
По ее словам, полиция уже отреагировала на инцидент и уже установила как правонарушителей, так и одну потерпевшую. Хулиганов доставили в местное управление полиции для допроса.
"Совместно с руководством правоохранительных органов области провели совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем. Такие поступки позорны и абсолютно недопустимы в нашем обществе. Виновники должны быть наказаны. Хочу заверить, что все совершенные преступления получат должную правовую оценку. Подобного больше не должно повториться!" – написала она в Facebook.
В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили подробности резонансного расследования. Один из задержанных, 16-летний парень, не является участником никаких молодежных движений. Отец задержанного ушел добровольцев в ВСУ и сейчас защищает Украину. Подростку объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Правоохранители также подтвердили, что одна из жертв подтвердила факты, выложенные на видео. Сейчас ищут других потерпевших.
Процессуальное руководство в уголовных производствах осуществляет окружная прокуратура города Ивано-Франковска.
Ранее Фокус писал, что в январе под Кривым Рогом подростки до смерти избили товарища и сняли это на видео.