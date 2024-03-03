Банда подростков в Ивано-Франковске устроила облаву на одиноких прохожих (видео)

Полиция установила двух хулиганов и ищет третьего. Также первая жертва нападений уже дала свои показания. Отец одного из задержанных ушел добровольцем в ВСУ.

В воскресенье, 3 марта, соцсети облетело видео, снятое в Ивано-Франковске, где подростки нападают на одиноких прохожих и избивают их. Под их кулаки и ноги и газовые баллончики попали даже пожилые люди. На эти кадры отреагировала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По ее словам, полиция уже отреагировала на инцидент и уже установила как правонарушителей, так и одну потерпевшую. Хулиганов доставили в местное управление полиции для допроса.

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"Совместно с руководством правоохранительных органов области провели совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем. Такие поступки позорны и абсолютно недопустимы в нашем обществе. Виновники должны быть наказаны. Хочу заверить, что все совершенные преступления получат должную правовую оценку. Подобного больше не должно повториться!" – написала она в Facebook.

Фото: Светлана Онищук/Facebook

В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили подробности резонансного расследования. Один из задержанных, 16-летний парень, не является участником никаких молодежных движений. Отец задержанного ушел добровольцев в ВСУ и сейчас защищает Украину. Подростку объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция установила двух участников нападений на одиноких прохожих Фото: Полиция Ивано-Франковской области

Правоохранители также подтвердили, что одна из жертв подтвердила факты, выложенные на видео. Сейчас ищут других потерпевших.

Процессуальное руководство в уголовных производствах осуществляет окружная прокуратура города Ивано-Франковска.

Ранее Фокус писал, что в январе под Кривым Рогом подростки до смерти избили товарища и сняли это на видео.