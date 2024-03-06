Связанный с нардепом Куницким завод продавал товары в Крым и РФ, — Схемы (видео, фото)

Харьковское предприятие, как говорится в материале, начало в 2021 году партнерство с крымским бизнесменом, который на базе продукции с этого завода построил сеть заправочных станций на территории полуострова под эгидой оккупационных властей.

Украинский завод Autoenterprise, который производит зарядные станции для электрокаров в Харькове, связанный с Александром Куницким, народным депутатом от партии "Слуга народа", поставлял продукцию в Россию и оккупированный Крым. Об этом сообщают "Схеми", проект "Радио Свобода".

С 2016 года, несмотря на российское вторжение, предприятие, как говорится в материале, поставляло продукцию в Россию. Соответствующие товары поступали в государственную структуру "Россети".

Харьковское предприятие начало партнерство с крымским бизнесменом в 2021 году. Он на базе продукции с этого завода построил сеть заправочных станций на территории полуострова под эгидой оккупационных властей.

Авторы расследования документально отследили обстоятельства и весь путь, по которому зарядные станции украинского производства оказывались на оккупированном полуострове из Харькова. Журналисты привели доказательства, которые ставят под сомнение утверждение руководства Autoenterprise о том, что конечное назначение их продукции им не было известно.

Фото: Схемы

Они проанализировали с десяток контрактов холдинга Autoenterprise. Журналисты верифицировали соответствующую документацию благодаря базе импортно-экспортных операций ImportGenius и вашингтонскому Центру оборонных исследований.

Компания "АЕ Фектори" из группы Autoenterprise занималась поставками оборудования из Харькова в Россию. Продажи зафиксировали в Липецк, Воронеж, Балашиху, Белгород, Краснодар, Москву, Зеленодольск.

Фото: Схемы

Оборудование с территории Украины возили напрямую грузовиками в Белгородскую область. Это происходило через Слобожанскую таможню в Харьковской области.

Компания, как говорится в расследовании, имеет удаленный доступ к собственным зарядкам, где бы они ни были установлены.

Реакция Куницкого

Сам Куницкий заявил, что не знает, как оказались в Крыму харьковские электрозарядные станции. Он отметил, что "к продажам не имел никакого отношения".

Фото: Схемы

Деятельность холдинга Autoenterprise

Холдинг Autoenterprise производит и устанавливает зарядные станции для электрокаров. Компания также занимается импортом машин из-за рубежа, службой такси и каршерингом. Харьковчанин Дмитрий Никонов является официальным владельцем группы компаний. Документы, которые оказались у журналистов, свидетельствуют о том, что Куницкий был глубоко интегрирован в холдинг, и работал на различных должностях в фирмах Autoenterprise.

Фото: Схемы

Напомним, в декабре 2023 года Генпрокурор инициировал уголовное производство в связи с незаконным выездом за границу Александра Куницкого. Летом 2023 года нардеп выехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через 3 недели. В этот период он "засветился" на территории Флориды, где проживает его семья.