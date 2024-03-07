Новый статус английского языка: нардеп рассказала, для кого из украинцев станет обязательным

По словам народного депутата Инны Совсун, в государственном секторе речь пойдет о "высшей категории" работников, которая должна иметь доступ к экспертизе на английском языке и возможность напрямую коммуницировать с иностранными партнерами.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №9432 (о применении английского языка в Украине). Согласно ему предлагается официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения. Больше деталей о соответствующем законопроекте и людей, которых от будет касаться рассказала, народный депутат фракция "Голос" Инна Совсун в эфире "Киев24".

По словам нардепа, этот законопроект не коснется абсолютно всех госслужащих Украины.

"Это то, где есть важные функции, которые государство выполняет и собственно поставщикам этих услуг необходимо будет владеть английским языком", — отмечает она.

Коснется ли законопроект №9432 украинских частных компаний

Как уточнила Совсун, законопроект о применении английского в Украине не коснется частных компаний, однако она отметила, что знание иностранного языка является полезным для развития бизнеса среднего и крупного размера.

"Они (частные компании — ред.) также пытаются стимулировать работников, к тому, чтобы они владели английским", — уверяет народный депутат.

О каких госслужащих идет речь

Также народный депутат добавила, что если говорить о государственном секторе, то там речь пойдет о "высшей категории" государственных служащих, которая должна иметь доступ к экспертизе на английском языке и возможность напрямую коммуницировать с иностранными партнерами.

Английский язык для ВСУ

По словам Совсун, для Вооруженных сил Украины английский язык будет носить исключительно "рекомендательный характер".

"Для военнослужащих, кстати, сейчас есть много курсов английского языка и сейчас это на самом деле распространено. Ну, но мы же понимаем, что те, кто сейчас на фронте, те кто в окопах — они точно не смогут изучать английский язык", — добавила она.

В то же время, в законопроекте все же существует несколько должностей, которых будет касаться изучение английского, однако речь идет о "высшем уровне управления". Рядовых военнослужащих, как уточнила Совсун, это "точно не коснется".

Напомним, Верховная Рада 22 ноября одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине, поданный президентом Владимиром Зеленским.