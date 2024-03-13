Во Львовской области рейсовый автобус пытался избежать столкновения и перевернулся: много пострадавших

Водитель рейсового автобуса "Эталон" пытался избежать столкновения с транспортным средством Volkswagen Phaeton, но не справился с управлением. Водитель легковушки скрылся с места ДТП.

Водитель рейсового автобуса следованием "Львов-Липовец" не справившись с управлением, попал в ДТП. Транспортное средство перевернулось. Об этом сообщает в Facebook Львовский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф.

В результате аварии пострадали 16 человек. Авария произошла в селе Прилбичи Яворивского района.

В медицинские учреждения Львова и области попали четырнадцать пострадавших с различными травмами. Среди них — 17-летний ребенок.

Не нуждались в госпитализации двое пассажиров. Им оказана профессиональная помощь на месте происшествия. Медики призвали быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Впоследствии в полиции сообщили, что пострадали водитель автобуса и 15 его пассажиров в возрасте от 16 до 65 лет. Все они — жители Львовской области.

Водитель рейсового автобуса "Эталон", 65-летний житель Новояворовска, выехал на полосу встречного движения. Руководитель пытался избежать столкновения с автомобилем Volkswagen Phaeton, водитель которого нарушил требования правил дорожного движения, выезжая со второстепенной дороги. Впоследствии транспортное средство оказалось на обочине, где перевернулось.

Водитель легковушки скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Напомним, 2 февраля на Львовщине в результате ДТП погиб водитель Opel Vivaro. Восемь человек в результате аварии травмировались. Водитель микроавтобуса Opel Vivaro, 63-летний житель Самбора, как установили полицейские, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi L 200.