В Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением: подробности

Одесские паблики сообщают, что застрелился 20-летний инспектор пограничной службы. Это произошло на КПП "Удобное".

В одном из подразделений Госпогранслужбы в Одесской области нашли тело пограничника с огнестрельным ранением. По факту гибели военнослужащего ведется расследование. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как сообщил представитель ГПСУ полковник Андрей Демченко, инцидент произошел в одном из подразделений, которое дислоцируется в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

"Так, в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника — устанавливают следственные органы", — сказал он.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели пограничника. Также в ГПСУ из-за ЧП назначено служебное расследование.

Как пишут в одесском паблике "Одесса инфо", инцидент произошел на КПП "Удобное" на границе с Молдовой.

"Сегодня на границе с Молдовой, пограничник застрелился в туалете КПП "Удобное". Трагический случай шокировал коллег и власть, и до сих пор неизвестно, что стало причиной этого ужасного поступка", — говорится в сообщении.

В паблике "Х* Одесса" пишут, что самоубийство произошло после того, как пограничник получил служебное оружие.

"Сегодня утром на КПП "Удобное", что находится на границе с Молдовой, произошло ЧП. В туалете было найдено тело 20-летнего инспектора пограничной службы. Как удалось выяснить, мужчина сразу после получения автомата отошел в туалет и произвел выстрел в голову. Что повлекло такой поступок, неизвестно", — говорится в сообщении.

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