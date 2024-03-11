Задержали с выстрелами: двое уклонистов "штурмовали" границу лестницей, — ГПСУ (фото)

Двое мужчин из Запорожской области пытались попасть в Молдову, преодолев противотранспортный ров с помощью телескопической лестницы, рассказали пограничники.

Related video

В Раздельнянском районе Одесской области пограничники Подольского отряда задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в понедельник, 10 марта.

Жители Запорожской области детально спланировали свой маршрут и для преодоления некоторых дистанций взяли с собой телескопическую лестницу. С ее помощью мужчины хотели преодолеть противотранспортный ров.

"Как на соревнованиях они преодолевали препятствия по бездорожью, но на крайнем этапе — преодоление рва, были "дисквалифицированы" пограничниками. Сигналом для завершения "забега" стали предупредительные выстрелы, поскольку нарушители не реагировали на законные требования об остановке", — заявили в Госпогранслужбе.

Тандем "спортсменов" сдавал "зачет по пожарно-прикладному спорту" Фото: Госпогранслужба

"Спортсменов" задержали и составили на них протоколы об административных правонарушениях по ст. 185-10 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП.

Дела правоохранители направили в суд.

Напомним, 8 марта вблизи контрольно-пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области задержали грузовой бус, в котором было 34 мужчин мобилизационного возраста. Уклонисты заплатили 10 тысяч евро водителю, чтобы тот вывез их в Румынию.

5 марта военнослужащие Чопского отряда нашли вблизи украинско-словацкой границы обессиленного мужчину. 30-летний винничанин через горы намеревался пробраться в Словакию, однако не удержался на скале и упал с крутого склона.