"Три дня без еды и воды": украинец хотел сбежать за границу, но сорвался со скалы (фото, видео)

Пограничники увидели мужчину, который спал на земле. Оказалось, что он блуждал в горах уже не первый день и не мог вызвать помощь.

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В горах вблизи государственной границы спасли жизнь мужчине, который собирался нелегально сбежать в Словакию. Деталями инцидента 5 марта поделились в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Пограничники отделения "Княгиня" как раз патрулировали в горах, когда заметили человека. Мужчина лежал на земле и выглядел "крайне истощенным". Правоохранители дали ему пить и накормили.

Фото с места событий Фото: ГПСУ

Выяснилось, что на тот момент украинец провел в горах уже три дня. Все это время он блуждал, не имея еды и воды.

"30-летний винничанин намеревался пробраться в Словакию. Он самостоятельно проложил маршрут по онлайн картам", — рассказали в ГПСУ.

Однако "путешествие" пошло не по плану. Мужчина не удержался на скале и упал с крутого склона. Падая, он потерял мобильный телефон, поэтому позвонить и вызвать помощь возможности не было.

Фото с места событий Фото: ГПСУ Фото с места событий Фото: ГПСУ

Украинец пытался двигаться дальше, но из-за травм передвигался медленно, порой был вынужден ползти. За три дня голода и обезвоживания он смог преодолеть лишь 500 метров.

На момент, когда его случайно нашли, винничанин "совсем потерял силы" и уснул на земле. Ему оказали неотложную помощь и вызвали "скорую".

Однако такие обстоятельства не спасают нарушителя от ответственности. Против него составили протокол о попытке незаконного пересечения границы, дело передадут в суд.

Напомним, в ГПСУ рассказали, что разоблачили двух украинцев, которые пытались выехать за границу благодаря фальшивым документам. Один из мужчин отдал две тысячи долларов за то, чтобы на бумагах иметь троих детей.

25 февраля в Госпогранслужбе сообщили, что украинец "похоронил" жену, чтобы сбежать из страны.