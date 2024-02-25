"Придется отвечать": мужчина "похоронил" жену, чтобы выехать за границу, – ГПСУ (фото)

Мужчина предъявил на границе фальшивую справку о смерти жены, которую, по его словам, ему дал водитель автобуса, направляющегося в Венгрию.

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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу, предоставив фальшивые документы. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ 25 февраля.

Сообщается, что вместе с паспортом мужчина предоставил на контроль свидетельства о смерти жены, о браке и о рождении ребенка, однако украинские пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное.

Фальшивое свидетельсво о смерти Фото: ГПСУ

Свидетельсво о браке Фото: ГПСУ

Свидетельсво о рождении Фото: ГПСУ

Как отмечают в ГПСУ, мужчина прибегнул к использованию поддельных документов, надеясь таким образом выехать из Украины.

После разоблачения он признал, что на самом деле его супруга жива, а фальшивую справку ему дал водитель автобуса, на котором он направлялся в Венгрию.

"Обоим мужчинам придется отвечать за содеянное перед законом", — заявили в ведомстве.

Напомним, 19 февраля в ГПСУ сообщили, что в Одесской области разоблачили перевозчика и вероятных уклонистов, которые прибегли к неожиданной маскировке. Водитель и мужчины, которых он пытался вывезти за границу, были одеты в камуфляж.

Ранее, 14 февраля, в ГПСУ сообщили, что в Карпатах нашли тело мужчины, который пытался незаконно перейти границу с Румынией. Еще двоих мужчин, которые отправились в горы вместе с погибшим, задержали румынские пограничники.