"Придется отвечать": мужчина "похоронил" жену, чтобы выехать за границу, – ГПСУ (фото)
Мужчина предъявил на границе фальшивую справку о смерти жены, которую, по его словам, ему дал водитель автобуса, направляющегося в Венгрию.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу, предоставив фальшивые документы. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ 25 февраля.
Сообщается, что вместе с паспортом мужчина предоставил на контроль свидетельства о смерти жены, о браке и о рождении ребенка, однако украинские пограничники установили, что свидетельство о смерти поддельное.
Как отмечают в ГПСУ, мужчина прибегнул к использованию поддельных документов, надеясь таким образом выехать из Украины.
После разоблачения он признал, что на самом деле его супруга жива, а фальшивую справку ему дал водитель автобуса, на котором он направлялся в Венгрию.
"Обоим мужчинам придется отвечать за содеянное перед законом", — заявили в ведомстве.
Напомним, 19 февраля в ГПСУ сообщили, что в Одесской области разоблачили перевозчика и вероятных уклонистов, которые прибегли к неожиданной маскировке. Водитель и мужчины, которых он пытался вывезти за границу, были одеты в камуфляж.
Ранее, 14 февраля, в ГПСУ сообщили, что в Карпатах нашли тело мужчины, который пытался незаконно перейти границу с Румынией. Еще двоих мужчин, которые отправились в горы вместе с погибшим, задержали румынские пограничники.