"Абсолютный рекорд": ГПСУ задержала 40 нарушителей, пытавшихся попасть в Венгрию (видео)

Пограничники сообщили, что в составе группы были мужчины из 11 областей Украины. Организаторы планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500.

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Группа из 40 нарушителей пыталась попасть в Венгрию на микроавтобусах. Это рекордная по количеству группа нарушителей, задержанная во время полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом 8 февраля сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что два микроавтобуса остановили пограничники у границы. Водители перевозили 38 человек.

"В ее составе — мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправы планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500", — говорится в сообщении.

Сотрудники сообщили полиции также о перевозчиках. На задержанных составлены административные протоколы.

ГПСУ задержала 40 нарушителей

Напомним, что в ГПСУ рассказали, как уклонисты пересекают границу. По словам начальника группы инспекторов ГПСУ Дмитрия Гатенюка, лица, уклоняющиеся от мобилизации, маскируются под диких животных и плавают в холодных течениях, лишь бы не попасть в ВСУ.

Также 6 февраля сообщалось, что мужчина пытался пересечь границу под сиденьем автомобиля. По данным ГПСУ, мужчина заплатил 9 тысяч долларов за возможность выехать в Румынию. Он спрятался под задним сиденьем, прикрывшись ковриком, однако все равно был обнаружен пограничниками.