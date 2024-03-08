Рекордное количество: на Буковине задержали бус с 34 уклонистами, — журналист (фото, видео)

За незаконное пересечение границы с Румынией каждый из мужчин заплатил организатору по 10 тысяч евро, заявил журналист Виталий Глагола.

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В пятницу, 8 марта, вблизи контрольно-пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области задержали уклонистов. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

По его словам, 34 военнообязанных мужчин пытались пересечь украинско-румынскую границу в грузовом бусе.

"Сегодня, 8 марта зеленый Mercedes Sprinter двигался в 3 километрах от границы вблизи КПП "Порубное" в Черновицкой области. В середине грузового буса — 34 мужчины призывного возраста", — написал Глагола.

Он добавил, что каждый из уклонистов заплатил организатору незаконного пересечения границы 10 тысяч евро.

"В целом — 340 тысяч евро. Задержали и организатора — водителя буса", — сообщил журналист.

Согласно информации Глаголы, задерживали нарушителей пограничники и работники СБУ в Черновицкой области в рамках уголовного производства по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

На момент публикации материала официальных комментариев от правоохранительных органов не было.

Напомним, 5 марта в Государственной пограничной службе сообщили, что военнослужащие Чопского отряда нашли вблизи украинско-словацкой границы обессиленного мужчину. 30-летний винничанин через горы намеревался пробраться в Словакию, однако не удержался на скале и упал с крутого склона.

По словам представителя ГПС Андрея Демченко, за два года полномасштабной войны десятки мужчин пытались незаконно пересечь границу с Украиной, в результате чего погибали из-за сложной местности. В рейтинге самых смертоносных мест для "выезда" из страны есть горные реки с сильным течением.