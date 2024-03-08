Рекордна кількість: на Буковині затримали бус із 34 ухилянтами, — журналіст (фото, відео)

За незаконний перетин кордону з Румунією кожен з чоловіків заплатив організатору по 10 тисяч євро, заявив журналіст Віталій Глагола.

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У п'ятницю, 8 березня, поблизу контрольно-пропускного пункту "Порубне" у Чернівецькій області затримали ухилянтів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

З його слів, 34 військовозобов'язаних чоловіків намагалися перетнути українсько-румунський кордон у вантажному бусі.

"Сьогодні, 8 березня зелений Mercedes Sprinter рухався за 3 кілометри від кордону поблизу КПП "Порубне" в Чернівецькій області. У середині вантажного буса — 34 чоловіки призовного віку", — написав Глагола.

Він додав, що кожен з ухилянтів заплатив організатору незаконного перетину кордону 10 тисяч євро.

"Загалом — 340 тисяч євро. Затримали й організатора — водія буса", — повідомив журналіст.

Згідно з інформацією Глаголи, затримували порушників прикордонники і працівники СБУ в Чернівецькій області в межах кримінального провадження за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

На момент публікації матеріалу офіційних коментарів від правоохоронних органів не було.

Нагадаємо, 5 березня у Державній прикордонній службі повідомили, що військовослужбовці Чопського загону знайшли поблизу українсько-словацького кордону знесиленого чоловіка. 30-річний вінничанин через гори мав намір пробратися до Словаччини, однак не втримався на скелі та впав із крутого схилу.

За словами речника ДПС Андрія Демченка, за два роки повномасштабної війни десятки чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Україною, внаслідок чого гинули через складну місцевість. У рейтингу найсмертоносніших місць для "виїзду" з країни є гірські річки з сильною течією.