Затримали з пострілами: двоє ухилянтів "штурмували" кордон драбиною, — ДПСУ (фото)

Двоє чоловіків із Запорізької області намагалися потрапити до Молдови, подолавши протитранспортний рів за допомогою телескопічної драбини, розповіли прикордонники.

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У Роздільнянському районі Одеської області прикордонники Подільського загону затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою. Про це повідомили в Державній прикордонні службі в понеділок, 10 березня.

Жителі Запорізької області детально спланували свій маршрут і для подолання деяких дистанцій взяли із собою телескопічну драбину. З її допомогою чоловіки хотіли подолати протитранспортний рів.

"Наче на змаганнях, вони долали перешкоди бездоріжжям, але на останньому етапі, подолання рову, були "дискваліфіковані" прикордонниками. Сигналом для завершення "забігу" стали попереджувальні постріли, оскільки порушники не реагували на законні вимоги про зупинку", — заявили в Держприкордонслужбі.

Тандем "спортсменів" здавав "залік із пожежно-прикладного спорту" Фото: Державна прикордонна служба

"Спортсменів" затримали та склали на них протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 185-10 та ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Справи правоохоронці скерували до суду.

Нагадаємо, 8 березня поблизу контрольно-пропускного пункту "Порубне" в Чернівецькій області затримали вантажний бус, у якому було 34 чоловіків мобілізаційного віку. Ухилянти заплатили 10 тисяч євро водію, аби той вивіз їх до Румунії.

5 березня військовослужбовці Чопського загону знайшли поблизу українсько-словацького кордону знесиленого чоловіка. 30-річний вінничанин через гори мав намір пробратися до Словаччини, однак не втримався на скелі та впав із крутого схилу.