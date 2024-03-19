Криптовалюта в обмен на рыболовный костюм: в Одесской области поймали группу уклонистов (фото)

По данным правоохранителей, 8 военнообязанных заплатили двум организатором незаконной переправы за границу по 5 300 долларов. Часть средств уклонисты перечислили на криптокошелек.

В селе Граденицы Одесской области, что в полукилометре от границы с Молдовой, сотрудники Национальной полиции задержали восьмерых уклонистов и двух организаторов незаконной переправы военнообязанных мужчин за границу. Об этом во вторник, 19 марта сообщил департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным оперативников, житель Одессы и ранее судимый за кражу и разбой уроженец Донецкой области занимались поиском "клиентов", которые хотели нелегально пересечь государственную границу Украины. Они собирали группы уклонистов, вывозили их в одно из сел региона и давали указания относительно дальнейшего передвижения.

Стоили такие "услуги" 5 300 долларов с человека. Из них — тысячу долларов надо было перечислить на криптокошелек.

После выяснения планов нарушителей правоохранителям удалось их поймать.

"Около 4 утра 14 марта организаторов и "туристов" в рыболовных костюмах задержали в приграничном селе Граденицы в 500 метрах от границы. По результатам обысков у фигурантов изъяли 17 400 долларов, 3250 евро, автомобили", — говорится в сообщении полиции.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Сейчас двум организаторам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Их взяли под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.

На желающих незаконно пересечь границу полицейские составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 18 марта Государственная пограничная служба сообщила, что с начала полномасштабной войны в Украине при попытке переплыть Тису с целью нелегального пересечения границы утонули 22 человека.

11 марта в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые "штурмовали" границу с помощью лестницы.