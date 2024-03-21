Работник ТЦК пытался переправить сына через Дунай в Румынию, — СМИ

Журналисты утверждают, что для незаконного пересечения границы пытались использовать надувную лодку. Измаильский РТЦК на момент публикации не комментировал информацию об инциденте.

Одесские медиа сообщают о задержании румынскими пограничниками 25-летнего украинца — сына сотрудника Измаильского РТЦК Одесской области, которого они передали украинской стороне. Об этом сообщило местное издание "Измаил.City".

Парня задержали на надувной лодке на реке Дунай в территориальных водах Румынии. Впоследствии выяснилось, что семья — отец, мать и сын — приехали на пограничный остров Кислицкий якобы на рыбалку. При предъявлении документов, как пишет медиа, они сообщили, что едут на рыбалку, а через несколько часов родители вернулись сами и отказались комментировать ситуацию.

"Никакой информации об этом пока ни на официальных источниках украинских пограничников, ни их румынских коллег нет", — отмечает издание.

Напомним, 18 марта Государственная пограничная служба сообщила, что с начала полномасштабной войны в Украине при попытке переплыть Тису с целью нелегального пересечения границы утонули 22 человека.

11 марта в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые "штурмовали" границу с помощью лестницы.